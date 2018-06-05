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* elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1317
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.06.18 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Нашел какую то дивную советскую авоську..

Марик садок это вроде называется. Рыбу пойманную собирать, чтоб не сдохла, до окончания рыбалки. :lol:
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12604
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.06.18 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Быстро идем в супермаркет и не смотря на грязный внешний вид бпрем уголь..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12604
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.06.18 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Рыбу пойманную собирать,

А, я то вообще не в курсе..
Думал за картошкой что ли ходить..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12604
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.06.18 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Это еще первый гараж с барахлом, а еще есть другой, тоже полный..
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* elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1317
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.06.18 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А, я то вообще не в курсе..Думал за картошкой что ли ходить..

И за луком тоже :-P
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 3)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1663
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 05.06.18 - 22:05
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Ответить Новый топик
Страница 773 из 773«1...771772773
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