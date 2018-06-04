Змея Подколодная Re: В Костанае автомобиль сбил насмерть ребенка #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 471

Регистрация: 02.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:23 Цитата: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31220?1528200401 Водителя тоже жаль - он в любом случае будет виноватым. Источник:

Я вот не понимаю одного, если пешехода сбили на переходе, когда он дорогу переходил на зеленый свет светофора,водитель был пьян и т.д., это понятно, карать по всей строгости закона. Но если человек переходит в неположенном месте дорогу, при чем тут водитель? Когда уже пешеходы начнут соблюдать ПДД? Когда научатся нести ответственность за себя и за своих детей? Почему дети гибнут по незнанию ПДД, почему их насмерть зашибает дверями, почему они падают из окон 5-ых этажей? В статье не написано, сколько ребенку лет и в каком именно месте ребенок выскочил на дорогу, но если водитель не виноват, как бы кощунственно не звучало, надо подавать встречный иск.