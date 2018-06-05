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≡ «Может, монтировкой попробуем?» - судья зачитал переписку обвиняемых в краже из квартиры костанайского фотографа		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Может, монтировкой попробуем?» - судья зачитал переписку обвиняемых в краже из квартиры костанайского фотографа
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 32795
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.06.18 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 5 июня, судья Сатыбалды ОРАЗБАЕВ продолжил допрашивать свидетелей и рассматривать некоторые материалы уголовного дела. В частности, зачитал переписку Аскара Амренова и Азата Касымова в мессенджере от 9 февраля, то есть за день до кражи.
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§ Seviriya
Re: «Может, монтировкой попробуем?» - судья зачитал переписку...
Seviriya


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Сообщений: 45
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.06.18 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
запахло жареным , подумал кучерена и согласился на партисипацию. :-)
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