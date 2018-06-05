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§ NG.kz
Жители Костаная-2 собирают подписи под письмом в акимат с просьбой отремонтировать дорогу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32793
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.06.18 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сообщил инициатор акции по сбору подписей Рустам ГАПБАСОВ. "Много шуток на тему дураки и дороги, - написал он. - Только в Казахстане сначала кладут новый асфальт и через неделю после укладки роют его для ремонта трубопроводов".
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§ 112
Re: Жители Костаная-2 собирают подписи под письмом в акимат с...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12598
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.06.18 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно бы так, сознательно, исходя из своей гражданской позиции под своими именами..
Это можно только приветствовать..
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