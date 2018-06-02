112 Re: ИВАНОВ: Функция лжи #108





(Полноправные пользователи) Сообщений: 12598

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:33 Цитата: Горожанин_kst:



Браво, жолдас ефрейтор!)))

Ну это же верное утверждение?

Иначе пусть если дискутировать не хочет, идет отписывается во вполне мирные ветки, не видя при этом никого или делая дружелюбное лицо и шикарную улыпку..

А если ты в такой теме как тема про Ложь, Историю, какие то дискуссионные вопросы, будь готов всегда к тому, что у кого то есть еще и другое мнение и не пытайся показывать свое личное отношение к мнению, потому как его быть не должно.

Это очень непрофессионально.

Тем более каждый раз утверждать и писать, чтобы с тем человеком у кого есть свое мнение, отличное от твоего, никто не разговаривал и тд и тп и постоянно сравнивать его с Бывалым или Хохлом..

Призывать делать какие то бойкоты им, тем не менее самой не исполняя собственного же призыва..

Это есть Ложь.

Я например свое "мясо" берегу как родную корову, которая приносит парного молока..