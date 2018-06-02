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§ NG.kz
ИВАНОВ: Функция лжи
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32793
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.06.18 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В далеком советском прошлом родители и учителя твердили нам, что обманывать нехорошо. Законы пионеров и октябрят гласили, что они честные, правдивые ребята, а через эти организации проходили абсолютно все.
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§ Kairat stayer
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 37
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 05.06.18 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Похоже, в отсутствии Бывалого, Кайрат взял его функции на себя... по мере своих сил и возможностей


Скажете тоже, по Бывалому соскучились. Он говорил, что страусов на чистую воду выводит, видимо страусы пока отсутствуют.
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§ Горожанин_kst
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1169
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 05.06.18 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
вы тем не менее желаете того..

Браво, жолдас ефрейтор!)))
Или теперь уже сержант (со статусом "полноправного")? профессиональный сержант, пардон, Марик)
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* таноми52
ИВАНОВ: Функция лжи
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 31
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 05.06.18 - 15:30
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§ 112
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12598
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.06.18 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:

Браво, жолдас ефрейтор!)))

Ну это же верное утверждение?
Иначе пусть если дискутировать не хочет, идет отписывается во вполне мирные ветки, не видя при этом никого или делая дружелюбное лицо и шикарную улыпку..
А если ты в такой теме как тема про Ложь, Историю, какие то дискуссионные вопросы, будь готов всегда к тому, что у кого то есть еще и другое мнение и не пытайся показывать свое личное отношение к мнению, потому как его быть не должно.
Это очень непрофессионально.
Тем более каждый раз утверждать и писать, чтобы с тем человеком у кого есть свое мнение, отличное от твоего, никто не разговаривал и тд и тп и постоянно сравнивать его с Бывалым или Хохлом..
Призывать делать какие то бойкоты им, тем не менее самой не исполняя собственного же призыва..
Это есть Ложь.
Я например свое "мясо" берегу как родную корову, которая приносит парного молока..
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* таноми52
ИВАНОВ: Функция лжи
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 31
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 05.06.18 - 15:38
Комментарий проходит проверку.
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