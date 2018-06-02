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§ NG.kz
ИВАНОВ: Функция лжи
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32793
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.06.18 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В далеком советском прошлом родители и учителя твердили нам, что обманывать нехорошо. Законы пионеров и октябрят гласили, что они честные, правдивые ребята, а через эти организации проходили абсолютно все.
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§ Маркс
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
Маркс


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Сообщений: 6
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 04.06.18 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Зато ночью, когда все войско отдыхало, кто то ниоткуда нападал, грабил, воровал ценные грузы..

Так вот откуда растут ноги у мешков с отходами.

З.Ы. Изобретатель извлек из складок одежды массивный, очень острый и заершенный медный гвоздь в эпидаму длиной.
— Надо взять широкие кедровые доски и усеять их этими гвоздями. Сотня таких досок, разбросанная перед защищающимися, остановит любую, самую бешеную атаку конницы, а ведь можно изготовить не одну, а многие сотни. Они легки для перевозки и просты в обращении. Представляешь, насколько действенна такая защита? Лошадь, наступившая на гвоздь, оторвет ногу, лишь оставив копыто, а наступив обеими ногами, упадет и сбросит своего всадника. А тот, если доски будут настелены достаточно широко, тоже упадет на гвозди, и — конец, более уже не подымется с заершенных гвоздей, умрет страшной смертью. Твоим воинам останется лишь подобрать оружие и украшения… Очень простая и очень действенная защита!
— Ты один придумал такое? Больше никто не знает?
— Нет, нет, великий победитель! Я — только тебе… Думал, что только ты сможешь оценить, все значение придуманного мною! И — наградить…
— Да… наградить, — задумчиво и тихо сказал Александр, и вдруг глаза его загорелись гневом. — Есть вещи, которых не позволено переступать ни смертному, ни даже богам. Истинная судьба решается в честном бою лучших с лучшими… Клейтос! — крикнул он так, что поднявшийся было с колен изобретатель вновь упал перед царем.
Гигант вихрем ворвался в шатер.
— Возьми его и убей, заткнув рот, немедленно!
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§ 112
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12598
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.06.18 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:

Тема про Ложь..
Не отходим от темы и не отвлекаемся..
Иначе зачем подписывали профессиональное Соглашение?
Не за Историю, не за медицину либо еще что то конкретное..
Тема о Лжи, большой за 5 рублей и маленькой за 3..
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§ Kairat stayer
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 37
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 05.06.18 - 09:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ну и к чему это было ?)) Особенно от батьки.


Да ну, Батьку А. Лукашенко миллионы уважают, мужик молодец! На счёт заслуг Советской армии и народа никто не спорит, вместе с тем была общая Победа-одна на всех, как в песне поётся. Преуменьшать или преувеличивать помощь союзников-коалиции на мой взгляд не стоит.
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§ Kairat stayer
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 37
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 05.06.18 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А это вдвойне смешно, как раз и есть фейкометство.
Северная Корея не слилась, как ты тут утверждаешь.
И " кузькину мать" они уже не единожды показали.
Они оказались просто более благоразумны и дальновидны.


Так, на днях г. С.Лавров посетил Северную Корею перед возможной встречей в Сингапуре 12.06.2018 года Д Трампа и Ким Чен Ына, вроде сказал последнему держаться и хорошего настроения. Даже, вон на первом канале фейкамёты как вы выражаетесь, в программе Д.Киселёва на заставке Ким Чен Ыну улыбку нарисовали, как будто он довольный, при этом в оригинале лицо унылое, в сети есть фото, в сравнении, до и после манипуляции. Давайте подождём и к этому вопросу вернёмся после 12.06.2018 года, будут ли благоразумными и дальновидными северокорейцы, там скорее всего поднимут вопрос об ядерном разоружении, да и недавно сам Ким Чен Ын писал письмо Д.Трампу, вообще не грозился и никого не пугал
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§ Горожанин_kst
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1169
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 05.06.18 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

А Ким мог улыбаться на встрече с Лавровым (ПОЧЕМУ нет?!), вот только его улыбающиеся фото вырезали все мировые информационные агентства, не допускаешь? Оставили тока смурные, а россиянам-то зачем их утаивать?!!Но меня это НИ РАЗУ не беспокоит!ЧТО беспокоит?А вот:
Слышь, Кайра, а не слабо наших фейкомётов и функционеров лжи обсудить? Медиапространство Казахстана сотрясают новости о смертях от менингита. Сводки ежедневные как с фронта. Министр увещевает о том что повода для беспокойства нет, повода предпринимать активные действия и объявлять карантин тоже."Всё хорощо, прекрасная маркиза!Всё хорошо!ВСЁ ХО-РО-ШО!"(с). И буквально следом за его выступлением выступает глава Сената РК Токаев, который говорит о том что работа министра и его ведомства по отношению к озвученной проблеме непростительно медлительна, меры недостаточны. Т.е. повод для беспокойства есть, и нужны активные действия! Кто в данном вопросе фейкомёт и выполняет функцию лжи?! Кто в погоне за положительными рейтингами боится даже заикаться о карантине?В ущерб здоровью граждан?А, Кайра?
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§ Kairat stayer
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 37
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 05.06.18 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:


Если глава Сената К.Токаев вмешался, озвучивая о непростительной медлительности и о недостаточных мерах принимаемых Минздравом, значит примут действенные меры.

На пресс-конференции Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов сообщил, цитирую:

«На сегодняшний день у нас зарегистрировано 58 случаев заболеваний менингитом. Умерших на сегодняшний день 12. Из числа заболевших детей до 14 лет — 18 человек, из числа умерших детей до 14-ти — 5 человек. В целом, заболеваемость менингитом имеет волнообразный характер. В 2013 году у нас было зарегистрировано 117 случаев, в 2014-м — 119, наибольший пик у нас был в 2015 — 424 случая, в 2016 году — 120 случаев, в 2017 году — 62 случая, и в этом году 58 случаев. На сегодняшний день мы говорим о заболеваемости бактериальным менингитом. Умерших наибольшее количество у нас также было в 2015 году. В 2013 году 18 человек у нас умерло, в 2015 году — 21, в 2016 — 7, в прошлом году — 11, и в этом году 12».

Да непростая ситуация сложилась, пусть Минздрав РК и его структурные подразделения принимают действенные меры, панику нужно создавать что ли? Дадут оценку действиям каждого начиная от Министра здравоохранения и региональных руководителей и.т.д. 2018 год-58 случаев заболеваний (умерших на данный момент 12), 2017-62 (11), 2016-120 (7), 2015-424 случая (21).
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§ Kairat stayer
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 37
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 05.06.18 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Но меня это НИ РАЗУ не беспокоит!


Господин Горожанин kst, если сложившееся ситуация в Северной Корее вас не беспокоит, Ваше право. То, нас с товарищем Обликоморале, данный вопрос интересует и у нас разные точки зрения. При этом он утверждает, что Северная Корея не слилась и "кузькину мать" они уже не единожды демонстрировали и дальше в этом направлении будут двигаться. В свою очередь, я ему ответил, что следует подождать встречи Д.Трампа и Ким Чен Ына, которое возможно состоится 12.06.2018 года в Сингапуре, я же имею право высказать своё мнение по данному вопросу. Надеюсь, если указанная встреча состоится, тогда будут фотографии улыбающихся лидеров Д.Трампа и Ким Чен Ына, главное чтобы все мировые информационные агентства их улыбающихся не вырезали.
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§ Victor Yang
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10688
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.06.18 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
улыбку нарисовали, как будто он довольный, при этом в оригинале лицо унылое, в сети есть фото, в сравнении, до и после манипуляции

Как вы любите приписывать политикам в их работе эмоции. Их там нет и быть не должно! А "до и после" - наверняка творчество из украинских сайтов, верно?
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§ Kairat stayer
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 37
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 05.06.18 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Т.е. повод для беспокойства есть, и нужны активные действия! Кто в данном вопросе фейкомёт и выполняет функцию лжи?! Кто в погоне за положительными рейтингами боится даже заикаться о карантине?В ущерб здоровью граждан?А, Кайра?


Так, вице-министр здравоохранения РК Алексей Цой разъяснил, при каких показателях заболеваемости менингитом в стране объявляется карантин и открываются штабы по борьбе с инфекцией.

Со слов А. Цой, количество заболевших должно быть не менее 10 человек на 100 тысяч населения в неделю. Тогда начинаются открытие штабов, разъяснительная работа с населением, карантин. Есть четко прописанные уровни, как надо работать с населением.
По вакцинации населения Министр здравоохранения Е. Биртанов пояснил, что у нас порог 0,138 в среднем в неделю при рекомендации ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) три на 100 тысяч. Вопрос о вакцинации встает в случае, если количество заболевших в неделю соответствует 10 в неделю. У нас – в семь раз ниже, и вопрос о вакцинации не стоит в принципе. Мы не скрываем количества заболевших и умерших от менингококковой инфекции.
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* таноми52
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 31
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 05.06.18 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похоже, в отсутствии Бывалого, Кайрат взял его функции на себя... по мере своих сил и возможностей :lol:
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§ Горожанин_kst
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1169
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 05.06.18 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
следует подождать встречи Д.Трампа и Ким Чен Ына, которое возможно состоится 12.06.2018 года в Сингапуре, я же имею право высказать своё мнение по данному вопросу

Безусловно. Вот только это уже всё больше и больше напоминает флуд.
Я Вам на конкретном примере предложил поразмышлять кто в указанной ситуации "искажает реальность", министр, который недооценивает риски (умело пользуясь кружевом цифр официальной отчётности), или руководитель Сената, который излишне её драматизирует? Я слишком уважаю господина Токаева, чтобы думать, что он допускает дешёвый популизм в такого рода вопросах.
Какова "функция лжи" в данном вопросе? Боязнь за суверенные рейтинги благополучности страны? Не думаю, скорее это желание не поднимать излишней паники. А как же безопасность граждан? Дилемма...
Где грань между выжиданием и чрезмерной активностью? Если эта грань связана с жизнью и смертью конкретного человека (заболевшего), с одной стороны, и спокойствием в обществе в целом, с другой, то как соблюсти эту грань?Не став преступником для собственной и совести и общественного мнения, сохранить лицо?
По моему мнению вот наглядный пример того, что обсуждает автор в статье. Иногда бывает "вынужденная ложь", полуправда, необходимая и неизбежная. Согласитесь?
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§ Kairat stayer
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 37
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 05.06.18 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Как вы любите приписывать политикам в их работе эмоции. Их там нет и быть не должно! А "до и после" - наверняка творчество из украинских сайтов, верно?


Нет не с украинских сайтов, новостей и различной информации много, главное не однобоко мыслить, а шире, как ранее указывал еще много товарищей узко мыслящих, при этом, никого не упрекаю. Сколько людей, столько и мнений. На счёт фото, конечно различные выкладываются, часть из них могут вырезать недруги, как утверждают выше.
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§ Kairat stayer
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 37
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 05.06.18 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Я слишком уважаю господина Токаева, чтобы думать, что он допускает дешёвый популизм в такого рода вопросах.


Согласен К.Токаев уважаем не только в нашей стране а далеко за её пределами, конечно нет популизма, очень серьёзный вопрос, не дай Бог распространения, эпидемии, ЧП, всем мало не покажется. Но со слов чиновников Минздрава, ситуация по менингиту на контроле, при этом и их действия и принимаемые меры тоже взяли на контроль, выше указал, пока на премодерации.
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§ Kairat stayer
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 37
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 05.06.18 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Я Вам на конкретном примере предложил поразмышлять кто в указанной ситуации "искажает реальность", министр, который недооценивает риски (умело пользуясь кружевом цифр официальной отчётности), или руководитель Сената, который излишне её драматизирует? Я слишком уважаю господина Токаева, чтобы думать, что он допускает дешёвый популизм в такого рода вопросах.


Если конкретно за отчётность, не думаю, что будут занижать сведения (заболевших, умерших), не те времена. Не спонтанно же работают, как указал выше, есть нормативы утверждённые и рекомендованные ВОЗ. Да и общественность, в том числе журналистов, общественные организации, пострадавшие стороны, активистов и.т.д. не обманешь, на местах посетят главных врачей лечебных заведении и сличать данные.
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§ 112
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12598
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.06.18 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Похоже, в отсутствии Бывалого, Кайрат взял его функции на себя..

Похоже вам просто некуда деть себя..
Не единожды лгав себе и другим, что Бывалый вам ненавистен, вы ищите тем не менее его в любом оппоненте с кем можно подискутировать хоть как то..
Как искали во мне, как ищите в Кайрате..
Как будете искать в любом другом, если Привидения и Хохла не будет, черкая оппоненту "не пишите мне я никогда не отвечу", как и "это тролль, что вы с ним разговариваете, не надо", вы тем не менее желаете того..
Очередная маленькая ложь по отношению к себе и другим тут на форуме..
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