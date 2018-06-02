Цитата: 112:

Зато ночью, когда все войско отдыхало, кто то ниоткуда нападал, грабил, воровал ценные грузы..

Так вот откуда растут ноги у мешков с отходами.



З.Ы. Изобретатель извлек из складок одежды массивный, очень острый и заершенный медный гвоздь в эпидаму длиной.

— Надо взять широкие кедровые доски и усеять их этими гвоздями. Сотня таких досок, разбросанная перед защищающимися, остановит любую, самую бешеную атаку конницы, а ведь можно изготовить не одну, а многие сотни. Они легки для перевозки и просты в обращении. Представляешь, насколько действенна такая защита? Лошадь, наступившая на гвоздь, оторвет ногу, лишь оставив копыто, а наступив обеими ногами, упадет и сбросит своего всадника. А тот, если доски будут настелены достаточно широко, тоже упадет на гвозди, и — конец, более уже не подымется с заершенных гвоздей, умрет страшной смертью. Твоим воинам останется лишь подобрать оружие и украшения… Очень простая и очень действенная защита!

— Ты один придумал такое? Больше никто не знает?

— Нет, нет, великий победитель! Я — только тебе… Думал, что только ты сможешь оценить, все значение придуманного мною! И — наградить…

— Да… наградить, — задумчиво и тихо сказал Александр, и вдруг глаза его загорелись гневом. — Есть вещи, которых не позволено переступать ни смертному, ни даже богам. Истинная судьба решается в честном бою лучших с лучшими… Клейтос! — крикнул он так, что поднявшийся было с колен изобретатель вновь упал перед царем.

Гигант вихрем ворвался в шатер.

— Возьми его и убей, заткнув рот, немедленно!