таноми52 Re: Диабет и гепатит могут убрать из списка значимых заболеваний... #3





(Пользователи) Сообщений: 31

Регистрация: 08.02.17 (Пользователи) Отправлено: - 13:45 Пошёл на попятый: "Список хронических заболеваний, от которых сейчас в Казахстане лечат бесплатно, не будет сокращаться, заверил во вторник журналистов в кулуарах правительства министр здравоохранения Елжан Биртанов. Напротив, подчеркнул глава ведомства, в рамках реформирования перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования, списки больных будут уточняться и расширяться с тем, чтобы все нуждающиеся получили необходимые препараты...болезни, особенно диабет и многие другие важные заболевания сейчас будут включены в перечень заболеваний, требующих особого, динамического наблюдения. То есть, будет четко оговорен перечень этих заболеваний, четко будет оговорено количество и кратность диагностических исследований, консультаций, а также четкий перечень бесплатных лекарств, которыми будут эти больные обеспечиваться."



Если это так, то почему предложен к обсуждению проект приказа МЗ РК с исключением этих заболеваний из списка тех, по котором предполагается проводить лечение бесплатно? А вдруг номер пройдёт?