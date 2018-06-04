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§ NG.kz
В Костанае автомобиль сбил насмерть ребенка
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32788
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.06.18 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ДТП произошло сегодня, 4 июня, около 21.00, в районе КСК - на пр. Кобланды батыра, напротив магазина "Назар". В пресс-службе ДВД Костанайской области факт ДТП со смертельным исходом подтвердили и сообщили, что "обстоятельства дела выясняются".
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§ Алиса
Re: В Костанае автомобиль сбил насмерть ребенка
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4143
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 04.06.18 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да чего ж такое - что за дни? (((((
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§ Сергей_я
Re: В Костанае автомобиль сбил насмерть ребенка
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2480
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 05.06.18 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
да чего ж такое - что за дни? (((((

каникулы...
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