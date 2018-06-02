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§ NG.kz
ИВАНОВ: Функция лжи
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32788
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.06.18 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В далеком советском прошлом родители и учителя твердили нам, что обманывать нехорошо. Законы пионеров и октябрят гласили, что они честные, правдивые ребята, а через эти организации проходили абсолютно все.
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§ Маркс
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
Маркс


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Сообщений: 6
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 04.06.18 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Зато ночью, когда все войско отдыхало, кто то ниоткуда нападал, грабил, воровал ценные грузы..

Так вот откуда растут ноги у мешков с отходами.

З.Ы. Изобретатель извлек из складок одежды массивный, очень острый и заершенный медный гвоздь в эпидаму длиной.
— Надо взять широкие кедровые доски и усеять их этими гвоздями. Сотня таких досок, разбросанная перед защищающимися, остановит любую, самую бешеную атаку конницы, а ведь можно изготовить не одну, а многие сотни. Они легки для перевозки и просты в обращении. Представляешь, насколько действенна такая защита? Лошадь, наступившая на гвоздь, оторвет ногу, лишь оставив копыто, а наступив обеими ногами, упадет и сбросит своего всадника. А тот, если доски будут настелены достаточно широко, тоже упадет на гвозди, и — конец, более уже не подымется с заершенных гвоздей, умрет страшной смертью. Твоим воинам останется лишь подобрать оружие и украшения… Очень простая и очень действенная защита!
— Ты один придумал такое? Больше никто не знает?
— Нет, нет, великий победитель! Я — только тебе… Думал, что только ты сможешь оценить, все значение придуманного мною! И — наградить…
— Да… наградить, — задумчиво и тихо сказал Александр, и вдруг глаза его загорелись гневом. — Есть вещи, которых не позволено переступать ни смертному, ни даже богам. Истинная судьба решается в честном бою лучших с лучшими… Клейтос! — крикнул он так, что поднявшийся было с колен изобретатель вновь упал перед царем.
Гигант вихрем ворвался в шатер.
— Возьми его и убей, заткнув рот, немедленно!
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§ 112
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12591
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.06.18 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:

Тема про Ложь..
Не отходим от темы и не отвлекаемся..
Иначе зачем подписывали профессиональное Соглашение?
Не за Историю, не за медицину либо еще что то конкретное..
Тема о Лжи, большой за 5 рублей и маленькой за 3..
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§ Kairat stayer
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 30
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 05.06.18 - 09:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ну и к чему это было ?)) Особенно от батьки.


Да ну, Батьку А. Лукашенко миллионы уважают, мужик молодец! На счёт заслуг Советской армии и народа никто не спорит, вместе с тем была общая Победа-одна на всех, как в песне поётся. Преуменьшать или преувеличивать помощь союзников-коалиции на мой взгляд не стоит.
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§ Kairat stayer
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 30
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 05.06.18 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А это вдвойне смешно, как раз и есть фейкометство.
Северная Корея не слилась, как ты тут утверждаешь.
И " кузькину мать" они уже не единожды показали.
Они оказались просто более благоразумны и дальновидны.


Так, на днях г. С.Лавров посетил Северную Корею перед возможной встречей в Сингапуре 12.06.2018 года Д Трампа и Ким Чен Ына, вроде сказал последнему держаться и хорошего настроения. Даже, вон на первом канале фейкамёты как вы выражаетесь, в программе Д.Киселёва на заставке Ким Чен Ыну улыбку нарисовали, как будто он довольный, при этом в оригинале лицо унылое, в сети есть фото, в сравнении, до и после манипуляции. Давайте подождём и к этому вопросу вернёмся после 12.06.2018 года, будут ли благоразумными и дальновидными северокорейцы, там скорее всего поднимут вопрос об ядерном разоружении, да и недавно сам Ким Чен Ын писал письмо Д.Трампу, вообще не грозился и никого не пугал
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