dandiv Re: Нарушение ПДД в Костанае #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 587

Регистрация: 03.12.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:25 Чем не угодил то автомобиль? Ну остановился кратковременно - там многие так делают и другие водители с пониманием к этому относятся... стоянка часто занята да и подъезжая ребенок уже ожидает и садится в авто сразу, поэтому припарковываться особо и не нужно. А вот то что номера госструктуры и в личных целях используют, то да нарушение