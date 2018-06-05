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§ NG.kz
Нарушение ПДД в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32788
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.06.18 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видеозапись нарушения ПДД на дороге возле СШ № 2 прислал на аккаунт "НГ" в Инстаграм пользователь под ником Сергей.

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§ dandiv
Re: Нарушение ПДД в Костанае
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 587
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 05.06.18 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чем не угодил то автомобиль? Ну остановился кратковременно - там многие так делают и другие водители с пониманием к этому относятся... стоянка часто занята да и подъезжая ребенок уже ожидает и садится в авто сразу, поэтому припарковываться особо и не нужно. А вот то что номера госструктуры и в личных целях используют, то да нарушение
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§ Трэвэл
Нарушение ПДД в Костанае
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.06.18 - 10:54
Комментарий проходит проверку.
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