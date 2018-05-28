ислам Re: Узкая колея после дождя #7





(Пользователи) Сообщений: 1

Регистрация: 04.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 22:43 не знаю, как часто, вы здесь бываете в три года один раз, или чаще, но тот садик еще в 2000 году снесли, если бы Вы были, то точно знали бы это, но я вам скажу так дом стоит с 1979 года, живу с 1983 года в этом дворе и не разу за это время не было даже косметического ремонта дворовых дорог, а про детскую площадку вообще отдельная тема их просто нет, дворовые ребята собственноручно соорудили домик и кораблик из горбыля, чтоб дети хоть как нибудь играть могли, да от старой шестерки к диску приварили подшипник, детская карусель получилась. и что здесь сохранилось благодаря жильцам этих двухэтажек которые из года в год за свой счет засыпают ямы нанимают гредер чтоб хоть как то осталось подобие дороги, привозят песок на площадку для детей.