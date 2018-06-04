112 Re: Казахстан оказался в рейтинге стран с худшими дорогами в... #9





(Полноправные пользователи) Сообщений: 12591

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:52 Цитата: Маркс:

нас тут гумус, а о

У нас территория одного района равна территориям нескольких европейских государств.

У нас беднейшая страна в мире..

У нас люди не очень образованы и исходя из этого строят так же дороги.

Исходя из всего этого и зарплата им платится в 200 евро за 31 рабочий день по 16 часов работы в день..

Да вместо дорог можно любую профессию сюда поставить, образование то или медицина, врачевание либо электричество..