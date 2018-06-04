112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #11572





(Полноправные пользователи) Сообщений: 12591

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:23 Рука взаимопомощи..

Я и так старался как то помогать, а после этого вообще стараюсь остановиться около каждого встречного, который просит подвезти..

Они тогда во мне поломали окончательно, кто ты, русский, не русский, южанин, либо армянин с Кавказа, это мнение..

Останавливаюсь когда могу, да, иногда конечно они требуют немного больше, но как бы я оказался на их месте?

В том году у меня остановились чеченец и армянин..

Во прикол был..

То ли армянин помог чеченцу, то ли наоборот, в оконцовке я им обоим помог, но каноны Ислама и Библии я наслушался от них..

Армянин не против был выпить, Чеченец говорит про то Харам..

Ну они как то пришли к общему знаменателю, тем более один другого тащил практически 200 км..

Я обоих возил туда сюда и соглашался с тем, что нам простым людям вот эти вот власти, дерущиеся меж нашими странами, пофик..

А ведь действительно это так..

Нас драконят через власти олигархические структуры