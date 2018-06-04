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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12591
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.06.18 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Вытащил с номера кресло на балкон и вечерами сидел и часами смотрел на море. Боялся что это быстро закончится, хотел насмотрется на всю жизнь, смотрел,смотрел,смотрел. Красота

Наверно ты тоже мечтатель в душе..
Ведь почему олигархи берут виллы с видом на море или океан, они мечтают..
Мечтают получить еще пару миллиардов в следующем месяце..
Мы, которые не имеем такой возможности, тоже мечтаем о своем..
Пока наслаждаемся..
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5617
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.06.18 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Нет. Я тогда о лярдах как то не думал. Молодой был. Мне тогда было просто интереснно. Один в чужом краю, сижу на балконе и смотрю на красоту морскую. ( о турции тогда даже и мыслей не было, не кто и незнал в те года про это) просто вид красивый. Я молодой был, красивый. Я даже не напригался и не знакомился. Девчата сами местные с магазина местного ,меня тогда нашли . Ох... Как мы фестивалили. Эх.. Времена
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12591
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.06.18 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
тогда о лярдах как то не думал. М

Тогда наверно никто не думал.
Да и я заметил, что я не думаю тоже о деньгах, смотря на море..
Оно как то расслабляет наверно..
Ну степь для меня тоже как море..
Только настоящая степь, наурзумская или камыстинская, либо торгайская..
Настоящие соленые или щелочные котлованы, озера, от которых пятки отбеливаются похлеще белизны..
Скоро надеюсь поеду в те места..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12591
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.06.18 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале: тут ты что то попутал. Я обычно пишу " Все закрыл тему", иногда добавляя - можете не отвечать. Привычка тут у многих передергивать, прям таки неискоренимая.


Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=765825&topic_id=34610&forumid=1&1528135002

Нет, могу заверить что ты пишешь это очень лично и только по отношению ко мне и боле ни к кому другому..
Сам то думаешь как?
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5617
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.06.18 - 00:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Знаешь, еще хочу добавить про времена. Люди были другие. Я туда на поезде приехал, пацаном. В купе познакомился с взрослыми людьми. А меня не кто не ждал в городе, я ехал по определенной цели , один. Так вот приехали ночью, Вышли на вокзал, а сосед по купе мне: дружище поехали довезем, меня щас ребята встретят, не стесняйся,поехали. Я ну поехали. Подьезжает ребята на мерси новом( тогда это было очень круто, это щас у каждого мерс). Я сажусь, меня довозят до гостиницы.. Все красиво ,все по человечески. Телефон оставили , сказав будут проблемы звони. Я только потом осознал как уважительно все было.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=765877&topic_id=29403&forumid=2&1528134751
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12591
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.06.18 - 00:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
только потом осознал как уважительно все было.

Да и сейчас такое сплошь и рядом..
Я когда на своей старушке глох, два раза, подтягиваются пасаны, и кавказцы и русские и южане, и олигархи и говорили чем тебе помочь..
Второй раз так вообще опешил, местный олигарх меня просто так оттянул на стоянку..
От денег отказался..
Я его потом через полгода догнал и всучил ему бутыль хорошего вина..
Опупел с кавказцев, останавливались и предлагали руку помощи..
И это в наше время..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12591
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.06.18 - 00:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рука взаимопомощи..
Я и так старался как то помогать, а после этого вообще стараюсь остановиться около каждого встречного, который просит подвезти..
Они тогда во мне поломали окончательно, кто ты, русский, не русский, южанин, либо армянин с Кавказа, это мнение..
Останавливаюсь когда могу, да, иногда конечно они требуют немного больше, но как бы я оказался на их месте?
В том году у меня остановились чеченец и армянин..
Во прикол был..
То ли армянин помог чеченцу, то ли наоборот, в оконцовке я им обоим помог, но каноны Ислама и Библии я наслушался от них..
Армянин не против был выпить, Чеченец говорит про то Харам..
Ну они как то пришли к общему знаменателю, тем более один другого тащил практически 200 км..
Я обоих возил туда сюда и соглашался с тем, что нам простым людям вот эти вот власти, дерущиеся меж нашими странами, пофик..
А ведь действительно это так..
Нас драконят через власти олигархические структуры
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