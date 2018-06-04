112 Re: 31 недостроенный объект планируют реконструировать под жилье... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 12591

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:52 Интересно..

Кто может и кто не может..

Кто может платить, тех пока что отшивают..

Кто не может, тем хаты дают под 7..

А потом лет через семь?

Когда те кто не может, начнут задыхаться от поднятых цен на коммуналку?

Там же планируется ее как то увеличить вплоть до европейской процентовке..

Может нужно на всякий пожарный давать и тем кто может?