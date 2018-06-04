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§ NG.kz
31 недостроенный объект планируют реконструировать под жилье в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32787
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.06.18 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сегодня, 4 июня, на селекторном совещании с участием акимов городов и районов сообщил заместитель акима области Сергей КАРПЛЮК. Он предложил в течение нескольких лет профинансировать восстановление этих объектов.
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§ 112
Re: 31 недостроенный объект планируют реконструировать под жилье...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12591
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.06.18 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно..
Кто может и кто не может..
Кто может платить, тех пока что отшивают..
Кто не может, тем хаты дают под 7..
А потом лет через семь?
Когда те кто не может, начнут задыхаться от поднятых цен на коммуналку?
Там же планируется ее как то увеличить вплоть до европейской процентовке..
Может нужно на всякий пожарный давать и тем кто может?
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