Vital Re: Флуд и оффтопик часть 3 #11570





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Регистрация: 09.02.12 (Пользователи) Отправлено: - 00:02 Цитата: 112: Знаешь, еще хочу добавить про времена. Люди были другие. Я туда на поезде приехал, пацаном. В купе познакомился с взрослыми людьми. А меня не кто не ждал в городе, я ехал по определенной цели , один. Так вот приехали ночью, Вышли на вокзал, а сосед по купе мне: дружище поехали довезем, меня щас ребята встретят, не стесняйся,поехали. Я ну поехали. Подьезжает ребята на мерси новом( тогда это было очень круто, это щас у каждого мерс). Я сажусь, меня довозят до гостиницы.. Все красиво ,все по человечески. Телефон оставили , сказав будут проблемы звони. Я только потом осознал как уважительно все было.



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=765877&topic_id=29403&forumid=2&1528134751