Vital Re: Флуд и оффтопик часть 3 #11564





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Регистрация: 09.02.12 (Пользователи) Отправлено: - 22:55 Цитата: 112: В 2000 г. Был в командеровке в г.Актау. Мне сняли номер в Чайке( незнаю щас он есть там или нет) он прям на берегу моря. Балкон был с видом на море, я щегол был, вернее подросток. Вытащил с номера кресло на балкон и вечерами сидел и часами смотрел на море. Боялся что это быстро закончится, хотел насмотрется на всю жизнь, смотрел,смотрел,смотрел. Красота. Молодой чел ,один без родителей впервые побывал на море. Для меня это было нечто. Вид такой же , просто чет навеяло. ( кстати, какие грибы? Тепла нет)