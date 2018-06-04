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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 771 из 772«1...769770771772»
* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12589
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.06.18 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, это же первый гриб..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12589
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.06.18 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще что то..
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* Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4143
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 04.06.18 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
О, это же первый гриб..

Марик, не дразни :oops: :oops: :oops:
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12589
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.06.18 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Грибов в этой стороне не очень..
Зато веники березу нарвали..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12589
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.06.18 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не мы одни такие умные, после дождика то..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12589
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.06.18 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Попробовали заехать с другой стороны..
Но тут как то..
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* Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4143
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 04.06.18 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Зато веники березу нарвали..

березу надо было к троице ломать и дома вешать))) и травку всякую свежую на пол стелить)))
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12589
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.06.18 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

березу надо было к троице ломать и дома вешать

Что то тогда мы не смогли..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12589
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.06.18 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В поисках грибов снова ..
Лесок молодой, но как будто старый лес..
Может иссохшие снизу ветки об этом говорят и тишина..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12589
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.06.18 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наконец то увидел огромный муравейник, высота где то под метр..



С самого детства такие не видел, мы обычно на Уской их разбирали и смотрели как и куда они яйца утаскивают..
И давая им веточки житняка, чтобы они со злости кусали, мы потом обсасывали их, кисленькие такие были, на вкус как лимонная кислата что ли..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12589
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.06.18 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это видимо от пожара пашня..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12589
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.06.18 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Иногда приятно просто смотреть на моое, на океан, на просто плескающуюся воду от ветра, подумать, может помечтать о чем то..
Эх где же мой маленький возраст, когда я умел мечтать..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12589
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.06.18 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По краям высажено много яблонь..



Не знаю какие у них яблочки будут, но цветут хорошо..
На удивление комары сквозь брюки и кофты не прошивают с ходу, помню в боровских лесочках мы от них бежали сломя голову..
Там не до фоток было..
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5617
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.06.18 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
В 2000 г. Был в командеровке в г.Актау. Мне сняли номер в Чайке( незнаю щас он есть там или нет) он прям на берегу моря. Балкон был с видом на море, я щегол был, вернее подросток. Вытащил с номера кресло на балкон и вечерами сидел и часами смотрел на море. Боялся что это быстро закончится, хотел насмотрется на всю жизнь, смотрел,смотрел,смотрел. Красота. Молодой чел ,один без родителей впервые побывал на море. Для меня это было нечто. Вид такой же , просто чет навеяло. ( кстати, какие грибы? Тепла нет)
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12589
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.06.18 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Впервые 314, нет, пока вошел 312 человек со времен нового Соглашения..
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Ответить Новый топик
Страница 771 из 772«1...769770771772»
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