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§ NG.kz
Узкая колея после дождя
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32786
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.05.18 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фото дорог п. Узкая Колея после субботнего дождя прислал читатель Николай на редакционный WhatsApp.
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§ yudjin
Re: Узкая колея после дождя
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5337
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 28.05.18 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тюююю, а шо Мереке Заканыч в рамках выдуманной Архимедом акции "Процветай мой, Костанай и прочей рухнамы не возьмётся и не заасфальтирует дороги своей родины - уСкой?
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§ alex_60
Re: Узкая колея после дождя
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 149
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.05.18 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
тюююю, а шо Мереке Заканыч в рамках выдуманной Архимедом акции "Процветай мой, Костанай и прочей рухнамы не возьмётся и не заасфальтирует дороги своей родины - уСкой?


некогда , пиво с мантами ждать не будут.
да и не царское это дело.
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§ Seviriya
Re: Узкая колея после дождя
Seviriya


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Сообщений: 43
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.05.18 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
а шо Мереке Заканыч

видите ли в чем дело: по правилам кто предлагает тот и платит. :-P
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§ 112
Re: Узкая колея после дождя
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12577
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.05.18 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
дороги своей родины - уСкой?

Да там дороги построены везде.
Даже там где их отродясь не было..
Был там года 3 назад уже, вот двухэтажка эта вроде около садика и там вообще не дорога то, проход какой то, надо смотреть, что он там нафотал, одна улица там сфотана на предпоследнем, но ни о чем конечно остальные..
Сам сделаю фото потом к привязке..
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* arsamakova2015
Re: Узкая колея после дождя
arsamakova2015


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Сообщений: 2
Регистрация: 04.06.18
Отправлено: 04.06.18 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чушь, там с постройки дома ничего не делали, дороги нет и заезда тоже, мы жители Поповича 11 и 14 сами собственными силами завозим щебень чтоб хоть как то засыпать ямы, сами красим остатки дет площадки, дорога сплошная грязь и дыры
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* arsamakova2015
Re: Узкая колея после дождя
arsamakova2015


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 04.06.18
Отправлено: 04.06.18 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И как тогда людям выезжать с домов до дороги, не реально до магазина дойти, а фото еще божеские потому что не реально передать через фото, почему мы должны собирать деньги сами, в этот раз собрали 70 тыс и этого не хватает чтоб даже пару камазов щебня привезти
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