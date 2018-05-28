112 Re: Узкая колея после дождя #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 12577

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:49 Цитата: yudjin:

дороги своей родины - уСкой?

Да там дороги построены везде.

Даже там где их отродясь не было..

Был там года 3 назад уже, вот двухэтажка эта вроде около садика и там вообще не дорога то, проход какой то, надо смотреть, что он там нафотал, одна улица там сфотана на предпоследнем, но ни о чем конечно остальные..

Сам сделаю фото потом к привязке..