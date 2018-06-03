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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2354
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 03.06.18 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Опять сса...ми тряпками гоняете перса?

как с гуся вода, никакого самоуважения :-)
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12577
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.06.18 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а сегодня у нас пицца с грибами..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12577
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.06.18 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ох и дорогое же это удовольствие..
На две пиццы ушло 5000..
Тогда как можно было на эти деньги купить три готовые..
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4644
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.06.18 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Навеяло.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12577
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.06.18 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и после употребления пиццы грех не употребить домашний пирок с яблоками..
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5614
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.06.18 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Вабще то это уже грех :lol:
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12577
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.06.18 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О...
Вот теперь можно и отдохнуть, полежать..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12577
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.06.18 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А сейчас я лежу и смотрю в потолок..



Нет, на часы..
Наверно стоит их все таки поменять когда нибудь..
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4644
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.06.18 - 08:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:lol:
Морган Фримен попросил политическое убежище в России

«Готов сделать всё зависящее от меня для улучшения международного образа России. Думаю, у нас бы мог получиться замечательный ролик об этой великолепной стране», — говорится в обращении актёра.
Инфа тут))
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12577
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.06.18 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А сейчас мы поедем по грибы..
Интересно, есть они или нет..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12577
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.06.18 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот не пойму это не съедобное?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12577
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.06.18 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За грибами пришли в такую вот зону..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12577
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.06.18 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Привет профессионалам..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12577
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.06.18 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такой вот лесочек..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12577
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.06.18 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такие вот волны сегодня, как в в Океане..
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Ответить Новый топик
Страница 770 из 771«1...768769770771»
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