Обликоморале Re: Флуд и оффтопик часть 3 #11544





(Пользователи) Сообщений: 4644

Регистрация: 29.08.12 (Пользователи) Отправлено: - 08:18

Морган Фримен попросил политическое убежище в России



«Готов сделать всё зависящее от меня для улучшения международного образа России. Думаю, у нас бы мог получиться замечательный ролик об этой великолепной стране», — говорится в обращении актёра.

Инфа тут))