Цитата: таноми52:

С каких пор присутствие гостей на парадах стало их "участием в параде"? Или Вы хотите, чтобы гостей не было, чтобы СССР уже в ту пору, несмотря на выгоды от Германии, всячески от неё дистанцировался?



Обязательно надо к чему нибудь придраться, в данном случае к словам. Не с неба же высокопоставленные генералы свалились, конечно пригласили их принять участие в параде от имени вождя, состоявшийся 1 мая 1941 года. Пусть даже в качестве гостей, по большому счёту ничего не меняет, фашисты они. Сталин думал, что они действительно союзники, даже не предполагал, что они в скором времени нападут на СССР, выше же указывал. Цитата: таноми52:

Да Вы единомышленник с Амнуэлем Григорием Марковичем! Он тоже упирает на это, чтобы принизить роль СССР в победе над фашизмом. Особенно, видно, Франция внесла большую лепту, не дав ни одного сражения с гитлеровцами.



Конкретно, где в ветке роль СССР принизил в борьбе с фашистами? На счёт Франции, на оккупированной территории и за её пределами часть французов развернула борьбу с фашистами и внесла свою лепту. "Свободные французские силы", воевали вместе с британцами. В СССР основана знаменитая эскадрилья "Нормандия Неман", всего было 96 лётчиков, погибло 42, звания героев СССР удостоены 5, в том числе 1 посмертно. Французы сбили 273 самолета Люфтваффе. Сталин после войны им подарил ЯК-3, на которых они покинули СССР. До настоящего времени во Франции существует одноимённая эскадрилья "Нормандия Неман".