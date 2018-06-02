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§ NG.kz
ИВАНОВ: Функция лжи
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32785
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.06.18 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В далеком советском прошлом родители и учителя твердили нам, что обманывать нехорошо. Законы пионеров и октябрят гласили, что они честные, правдивые ребята, а через эти организации проходили абсолютно все.
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§ Обликоморале
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
Обликоморале


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Сообщений: 4644
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.06.18 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
северокорейцы будут траву кушать, но покажут американцам "кузькину мать".

А это вдвойне смешно, как раз и есть фейкометство.
Северная Корея не слилась, как ты тут утверждаешь.
И " кузькину мать" они уже не единожды показали.
Они оказались просто более благоразумны и дальновидны.
Американцы бы хрен к ним сунулись, так как Китай ясно дал понять что заступится.
Так что не чего переворачивать все с ног на голову.
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§ Kairat stayer
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
Kairat stayer


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Сообщений: 28
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 03.06.18 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
С каких пор присутствие гостей на парадах стало их "участием в параде"? Или Вы хотите, чтобы гостей не было, чтобы СССР уже в ту пору, несмотря на выгоды от Германии, всячески от неё дистанцировался?


Обязательно надо к чему нибудь придраться, в данном случае к словам. Не с неба же высокопоставленные генералы свалились, конечно пригласили их принять участие в параде от имени вождя, состоявшийся 1 мая 1941 года. Пусть даже в качестве гостей, по большому счёту ничего не меняет, фашисты они. Сталин думал, что они действительно союзники, даже не предполагал, что они в скором времени нападут на СССР, выше же указывал. Цитата:
таноми52:
Да Вы единомышленник с Амнуэлем Григорием Марковичем! Он тоже упирает на это, чтобы принизить роль СССР в победе над фашизмом. Особенно, видно, Франция внесла большую лепту, не дав ни одного сражения с гитлеровцами.


Конкретно, где в ветке роль СССР принизил в борьбе с фашистами? На счёт Франции, на оккупированной территории и за её пределами часть французов развернула борьбу с фашистами и внесла свою лепту. "Свободные французские силы", воевали вместе с британцами. В СССР основана знаменитая эскадрилья "Нормандия Неман", всего было 96 лётчиков, погибло 42, звания героев СССР удостоены 5, в том числе 1 посмертно. Французы сбили 273 самолета Люфтваффе. Сталин после войны им подарил ЯК-3, на которых они покинули СССР. До настоящего времени во Франции существует одноимённая эскадрилья "Нормандия Неман".
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§ Kairat stayer
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
Kairat stayer


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Сообщений: 28
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 03.06.18 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А это вдвойне смешно, как раз и есть фейкометство.
Северная Корея не слилась, как ты тут утверждаешь.
И " кузькину мать" они уже не единожды показали.


Да хоть 1000-кратно будет смешно, хорошо смеяться будет тот, кто будет смеяться последним. "Кузькина мать" у Н.С.Хрущева действительно была, да и сам он простой был, мог пригрозить башмаком, а эти северо корейцы, шантажировали соседей и США, но ничего путного, так и не поимели. Как раз Китайцы в своих интересах им разъяснили, чё к чему и что с чем едять, чтобы не путали, в настоящее время северо корейцы ниже травы и тише воды, что и следовало ожидать.
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§ Обликоморале
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
Обликоморале


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Сообщений: 4644
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.06.18 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Кто еще кого шантажировал.
Ты не чего не попутал?)))
Оружие изобрели, ракеты запустили.
Показали, что не шутят, обретя защиту .
И если ты читать умеешь, а не лукаво передергивать.
Разумно поступили, пойдя на мировую с ЮК.
А насчет смеятся последним, не получится, так как если начнется ядерная заваруха смеятся будет не кому. И в отличии от тебя, есть те кто понимает.
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§ Обликоморале
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4644
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.06.18 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
ничего не меняет, фашисты они. Сталин думал, что они действительно союзники,

Смотрите как грамотно на вентиятор набрасывает. Только вот ты забыл, что их так позже назвали.
А большество столиц Европы с цветами встречали.
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* Медный
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2354
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 03.06.18 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Сталин думал, что они действительно союзники, даже не предполагал, что они в скором времени нападут на СССР, выше же указывал.

Миф о том что войну никто не ждал :lol:
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* таноми52
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 26
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 04.06.18 - 08:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
На счёт Франции, на оккупированной территории и за её пределами часть французов развернула борьбу с фашистами и внесла свою лепту. "Свободные французские силы", воевали вместе с британцами. В СССР основана знаменитая эскадрилья "Нормандия Неман", всего было 96 лётчиков,


Да, часть "французов", в лице русских эмигрантов (Анна Марли - «русская муза Французского Сопротивления»), бежавших военнопленных (35 партизанских отрядов - «Чапаев», «Котовский», «Родина», «Донбасс» и др.), испанцев-республиканцев, перебравшихся во Францию после поражения от Франко, например,3200 танкистов Второй танковой дивизии французской армии, или отряд «маки» из 32 испанцев и 4 французов, успешно атаковавший немецкую колонну, отступавшую из Марселя через область Гард (да много примеров) действительно внесла свою "лепту"- 40 тысяч партизан 17 национальностей.
Югославия, в которой партизаны освободили страну от оккупации, имеет больше прав считаться страной-победительницей. Сталин НАЗНАЧИЛ Францию победительницей.
Факт об эскадрильи "Нормандия - Неман" умиляет, но "по большому счёту ничего не меняет".
Назовите СРАЖЕНИЯ, БИТВЫ французской армии с гитлеровцами. Они сражались за Париж?
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§ Kairat stayer
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
Kairat stayer


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Сообщений: 28
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 04.06.18 - 09:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Смотрите как грамотно на вентиятор набрасывает.


Во как, на мой взгляд, вы в геополитике особо не разбираетесь. Если высказанное оппонентом мнение вам не нравится, тогда через определённое время, когда не можете привести контраргумент, озвучиваете: набрасывает, фейкомётство, копипаст, неправда, некоторые говорят миф и.т.д. Цитата:
Обликоморале:
Смотрите как грамотно на вентиятор набрасывает. Только вот ты забыл, что их так позже назвали.
А большество столиц Европы с цветами встречали.


Речь, в данном конкретном случае шла только за парад и участия в нём высокопоставленных руководителей нацистов. По вашему получается до нападения они были нормальными ребятами союзниками, а после внезапного нападения, через более чем 50 дней стали фашистами.
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§ Kairat stayer
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 28
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 04.06.18 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А большество столиц Европы с цветами встречали.

Цитата:
таноми52:
Назовите СРАЖЕНИЯ, БИТВЫ французской армии с гитлеровцами. Они сражались за Париж?


Из одной оперы, лично я ранее речь вёл только за участие в параде в Москве 1 мая 1940 года нацистов и за действия вождя народов Сталина, не утверждал, что вся Европа яростно дралась с фашистами. При этом, там в Европе, в любой стране были здравомыслящие антифашисты, которые внесли свою лепту в Великую общую Победу, порою пожертвовали своими жизнями, чтобы мы жили под мирным небом. На мой взгляд, нам не надо принижать их роль и тянуть одеяло только на себя, память о всех кто боролся с фашизмом должна остаться на века, тысячелетия, вечно. Выше указал, что во Франции до сих пор существует одноимённая эскадрилья "Нормандия - Неман", в России тоже существовало, к сожалению в 2009 году расформировали.
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§ Обликоморале
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4644
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.06.18 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Ну вот, как всегда, еще один на правду обиделся.
Однобоко выкладывая факты, упоминая только о своих, но не замечая чужие.
Парад, это дааа. А то что другие встречали цветами нацистов и спонсировали, мелочи конечно.
В геополитике, я не спец, естественно. Куда мне до вас профи?))
Про фашистов, не по боюсь сказать этого слова, снова передернули.
Даже в первые месяцы войны они были немецкими захватчиками.
И только после их зверств на окупированных территориях, советский народ понял, что это за зверье.
Ну, а мнения, они ведь субъективные и если мои не нравятся, опровергай.
Ничего личного, с превеликим уважением к правдокопателю. ;-)
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§ Обликоморале
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4644
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.06.18 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Никто не умиляет заслуги союзников, но не стоит их и возвеичивать, при этом пытаясь принизить заслуги советского народа.
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§ Kairat stayer
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 28
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 04.06.18 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ну вот, как всегда, еще один на правду обиделся.
Однобоко выкладывая факты, упоминая только о своих, но не замечая чужие.
Парад, это дааа. А то что другие встречали цветами нацистов и спонсировали, мелочи конечно.


Цитата:
Обликоморале:
Никто не умиляет заслуги союзников, но не стоит их и возвеичивать, при этом пытаясь принизить заслуги советского народа.


Какая обида, переломный момент во второй мировой войне наступил в начале 1943 года, в целом там, в антигитлеровской коалиции участвовало 62 из 73 существовавших на тот момент независимых государств, союзников не возвеличиваю, заслуженная общая Победа.
На территории Брестской крепости 2 июня текущего года Президент Беларуси А. Лукашенко выступил с резкой критикой попыток приватизировать Победу в Великой Отечественной войне. Тезисно отдельные фразы Батьки приведу:
-Победил советский народ! И приватизации быть не должно";
- Всегда при проведении официальных праздничных мероприятий на 9 Мая старается учитывать желание ветеранов, других граждан иметь возможность увидеть трансляцию и парада на Красной площади в Москве, чтобы время их проведения не совпадало. "Так за что вы нас упрекаете - за то, что мы всей страной смотрим на Красной площади парад? Недоумки. Не знают ситуации или не интересуются. Но, мне кажется, нарочно это делают. Это все под предлогом приватизировать победу. Нельзя этого делать. Я это говорю в этих стенах, где погибли все. Это объединяющая Победа";

belta.by/president/view/lukashenko-komu-to-nejmetsja-pr
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§ Обликоморале
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4644
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.06.18 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Ну и к чему это было ?)) Особенно от батьки. По секрету тебе скажу, у меня один из дедов учавствовавщий в ВОВ-бульбаш. А переломный момент наступил в ВОВ раньше. Переломный период Великой Отечественной войны начался в конце 1942 года с началом контрнаступления Советской армии - после победы в Сталинградской битве. Невероятный подвиг советских солдат (сотни национальностей) перевернул все течение Второй мировой войны
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§ Обликоморале
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4644
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.06.18 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Соединенных Штатов Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль высоко оценили успехи советских солдат (в то время как еще в начале 1941 года они же поздравляли друг друга с тем, что не заключили в 1939 году союз со «слабыми русскими»). В любом случае, престиж СССР в феврале 1943 года в мире взлетел до небес.

18 января 1943 года была прорвана блокада Ленинграда (хотя полное освобождение города произошло только через год), которая в общей сложности продлилась 872 дня (до 27 января 1944 года), и в ходе снятия которой погибло до полумиллиона русских солдат, почти 17 тысяч мирных жителей погибло под непрекращающимися артобстрелами со стороны фашистов. Однако самое страшное число – это 632 253 человека, умерших от голода за эти 2 года и почти 5 месяцев осады.

В январе-феврале 1943 года произошел также коренной перелом в Битве за Кавказ, длившийся с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года, когда был освобожден Новороссийск и Таманский полуостров, а немцы отступили в Крым через Керченский пролив.

5 июля началась знаменитая Курская битва, также известная как Курская Дуга. 12 июля в рамках Курской операции произошло Сражение под Прохоровкой в Белгородской области, в ходе которого немцы предприняли попытку наступления, но потерпели неудачу. Однако наши, измотанные одним из самых известных танковых сражений, также не смогли перейти в контрнаступление. Всего на Курской Дуге погибло около 250 тысяч русских солдат и более 100 тысяч человек Вермахта.
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§ Обликоморале
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4644
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.06.18 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Итогом Курской битвы стала победа Советского Союза (5 августа 1943 года), последующее освобождение Киева и Левобережной Украины, освобождение Белгорода и Орла. Курская битва стала завершающим этапом переломного периода Великой Отечественной войны (а в принципе – и всей Второй мировой войны).

В это время вся Европа замерла, следя за ходом боевых действий на Восточном фронте. Как германские генералы, так и союзники СССР по антигитлеровской коалиции сознавали, что наиболее важные сражения мировой войны в тот момент проходили на территории Советского Союза
Ну вот как то вот так..
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