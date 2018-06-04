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§ NG.kz
Дело о драке возле клуба West: вынесен приговор подсудимому Серику Кинебаеву
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32785
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.06.18 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ранее Серик Кинебаев заявил в своих показаниях, что они со вторым подсудимым, Дамиром Есымгалиевым, действительно украли деньги у потерпевшего Жаслана Рамазанова во время драки возле клуба West. И полностью признал вину.
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§ 112
Re: Дело о драке возле клуба West: вынесен приговор подсудимому...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12567
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.06.18 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..
Так адвокат Снежана Ким все таки проиграла дела и защищала хм.., так сказать преступника?
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§ Seviriya
Re: Дело о драке возле клуба West: вынесен приговор подсудимому...
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 43
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.06.18 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

суперсенсация 1122 стал"юуристом")))))))))))) :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
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