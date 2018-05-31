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§ NG.kz
С надеждой на лучшее
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32785
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.05.18 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этот раз нужно собрать 580 000 тенге, чтобы помочь обоим мальчикам, участвующим в благотворительном проекте «Нужные деньги». Андрею нужна срочная операция, а Матвею пора ехать на очередной курс реабилитации.
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§ Елена Пикельная
Re: С надеждой на лучшее
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 237
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 31.05.18 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас есть радостная новость. Пользователь сайта под ником elektron (огромное му спасибо) перечислил для Даши Климовой 200 евро. Мы уже обналичили перевод, получилоась 76 000 тенге. Вместе с теми 10 000, которые передала для Даши наша читательница Гуля, мы сегодня же вручим деньги Климовым. А уже в понедельник, 4 июля, Даша начнёт проходить реабилитаци.
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§ Елена Пикельная
Re: С надеждой на лучшее
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 237
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 02.06.18 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы рады сообщить нашим читателям, что частное предприятие, название которого мы обещали не афишировать, перечислило для Андрея Эхнера 300 000 тенге. Спасибо огромное этим людям, теперь мальчик будет прооперирован и сможет жить такой же жизнью, как все его сверстники.
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§ Елена Пикельная
Re: С надеждой на лучшее
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 237
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 02.06.18 - 09:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По нашим подсчетам, с учетом взносов, сделанных еще до начала тура нашими постоянными читателями, поступлениями на электронные кошельки и взносом издателя "НГ" в сумме 50 000 тенге, для Матвея Паршуты тоже набираются требуемые средства.
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§ Елена Пикельная
Re: С надеждой на лучшее
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 237
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 04.06.18 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только что кассу проекта пополнил на 10 000 тенге читатель по имени Владимир. Спасибо!
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