Елена Пикельная Re: С надеждой на лучшее #1





(Журналисты) Сообщений: 237

Регистрация: 29.07.14 (Журналисты) Отправлено: - 15:50 У нас есть радостная новость. Пользователь сайта под ником elektron (огромное му спасибо) перечислил для Даши Климовой 200 евро. Мы уже обналичили перевод, получилоась 76 000 тенге. Вместе с теми 10 000, которые передала для Даши наша читательница Гуля, мы сегодня же вручим деньги Климовым. А уже в понедельник, 4 июля, Даша начнёт проходить реабилитаци.