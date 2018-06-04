/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Нет необходимости объявлять карантин": Биртанов о менингококке в стране		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
"Нет необходимости объявлять карантин": Биртанов о менингококке в стране
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32785
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.06.18 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане пока не будут объявлять карантин в связи с ситуацией с менингококковой инфекцией. Об этом на брифинге в СЦК сказал министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.
Читать новость

§ лимон
Re: "Нет необходимости объявлять карантин": Биртанов о...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 698
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 04.06.18 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот же зараза какая, и прививка еще не гарантия и зависит от штамма вируса
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 30, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 30
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Быстрее не бывает
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 172
Пользователей: 2
Всего: 174

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх