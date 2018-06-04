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§ NG.kz
Казахстан оказался в рейтинге стран с худшими дорогами в мире
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32785
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.06.18 - 09:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Составлен список стран с худшими и лучшими дорогами в мире. В перечень попали 137 стран мира. Качество дорог оценивалось по шкале от одного до семи, при этом ни одно из государств не набрало высший балл.
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§ Мишаня
Re: Казахстан оказался в рейтинге стран с худшими дорогами в...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 527
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 04.06.18 - 09:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даже если и так, что с этого - бросать все и строить дороги что-ли? А когда заниматься ономастикой и цифровизацией? Неет, это - я считаю, заказная статья недругов страны! Не сбить с пути!
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§ Сергей_я
Re: Казахстан оказался в рейтинге стран с худшими дорогами в...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2479
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 04.06.18 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Даже если и так, что с этого - бросать все и строить дороги что-ли? А когда заниматься ономастикой и цифровизацией? Неет, это - я считаю, заказная статья недругов страны! Не сбить с пути!

все четко и по делу. Слово в слово. :lol:
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§ лимон
Re: Казахстан оказался в рейтинге стран с худшими дорогами в...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 698
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 04.06.18 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:-) а протяженность этих самых дорог и территории стран учитывали? сколько ОАЭ или Швейцарий на территории РК поместится?

зато в рейтинге освоения средств на эти дороги, мы явно не на последнем месте
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§ Медный
Re: Казахстан оказался в рейтинге стран с худшими дорогами в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2354
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 04.06.18 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот неожиданность, правда? :-o
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§ 112
Re: Казахстан оказался в рейтинге стран с худшими дорогами в...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12564
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.06.18 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Срочно на средства ЕНФП нанять Эвропейцев и понастроить дороги в степи!
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§ Обликоморале
Re: Казахстан оказался в рейтинге стран с худшими дорогами в...
Обликоморале


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Сообщений: 4641
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.06.18 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это на не переименнованых улицах остались плохие дороги.
Вот декомунизируем их и сразу пять балов минимум будут наши.
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§ vetandr
Re: Казахстан оказался в рейтинге стран с худшими дорогами в...
vetandr


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Сообщений: 1
Регистрация: 04.06.18
Отправлено: 04.06.18 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Забавно распределение этого рейтинга по СНГ:
36 Azerbaijan 4.8
70 Tajikistan 4.1
82 Georgia 3.8
85 Armenia 3.7
114 Russian Federation 2.9
115 Kazakhstan 2.9
122 Kyrgyz Republic 2.7
128 Moldova 2.5
130 Ukraine 2.4
К сожалению Белоруссии в рейтинге нет почему то. Я слышал, там дороги на уровне европейских.
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