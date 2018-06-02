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§ NG.kz
Агрессивные охранники магазинов отбирают телефоны у казахстанцев - КРЕМЗК и ПП
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32785
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.06.18 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подчеркивается, что участились факты незаконных запретов на съемку в торговых центрах, на рынках, в магазинах. Также сообщается, что потребитель вправе ссылаться на фото-, видеофиксацию как на средство доказывания факта приобретения товара.
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§ 112
Re: Агрессивные охранники магазинов отбирают телефоны у...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12564
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.06.18 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я фотаю всегда свободно..
А иначе как?
Например какую банку томата взять из многочисленных банок по васапу..
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§ Victor Yang
Re: Агрессивные охранники магазинов отбирают телефоны у...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10685
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.06.18 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Я фотаю всегда свободно..
А иначе как?
Например какую банку томата взять из многочисленных банок по васапу..

Я как-то по видеосвязи подарок племяннице выбирал - это проще чем фотать.
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§ 112
Re: Агрессивные охранники магазинов отбирают телефоны у...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12564
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.06.18 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
видеосвязи

Да у меня 5 пикселей фронталка, не очень чисто снимает и еще ведь плавно нужно, хотя удобно, нужно попробовать..
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§ Victor Yang
Re: Агрессивные охранники магазинов отбирают телефоны у...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10685
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.06.18 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Да у меня 5 пикселей фронталка, не очень чисто снимает и еще ведь плавно нужно, хотя удобно, нужно попробовать..

Можно же не фронталкой снимать, а переключить на основную.
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§ 112
Re: Агрессивные охранники магазинов отбирают телефоны у...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12564
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.06.18 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Можно же не фронталкой снимать, а переключить на основную

На васапе?
Хех..
Попробовал, а ведь действительно, получилось..
Хотя сразу не понял..
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§ Vital
Re: Агрессивные охранники магазинов отбирают телефоны у...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5614
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.06.18 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно замечено что нг часто хочет очернить охраников тц. Видимо обидели они в свое время кого то из сотрудников редакции.
Из моей жизни: постоянно пользуюсь тц. Часто в других городах, на дух и всем телом ненавижу всякие базары. НЕ РАЗУ мне не кто не запрещал фотать. Не разу мне не один охраник карманы не выворачивал. А посещал в разном состояние, в грязной и чистой одежде, пьянинький( такое тоже было) и трезвый. Утром и ночью. А наоборот всегда мило улыбались и всегда помогали на любую просьбу
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§ 112
Re: Агрессивные охранники магазинов отбирают телефоны у...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12564
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.06.18 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня в ТЦ порошок Тайд сыпался до.., до самой стоянки..
9 кг брал, не знаю сколько высыпало..
Пришел назад, камеры подняли, сказали давай скотчем, говорю нет, поменяли..
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§ Vital
Re: Агрессивные охранники магазинов отбирают телефоны у...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5614
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.06.18 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Тоже был случай. В ашане купил дорогой коньяк в коробке. Я его взял в руки а дно открылось и бабах. Сначала подбежал рядовой сотрудник, потом главный менеджер. Сказал щас все решим непереживайте , поменяем. Самое главное в этой истории я даже рот не открывал, просто глазами хлопал. Они все сами сделали и я спокойно пошел. Я был в шоке к такому отношению.
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§ 112
Re: Агрессивные охранники магазинов отбирают телефоны у...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12564
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.06.18 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
ашане купил дорогой коньяк в коробке. Я

У меня такого не было, но тут вопрос конечно спорный..
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§ Мишаня
Re: Агрессивные охранники магазинов отбирают телефоны у...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 527
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 04.06.18 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
но тут вопрос конечно спорный..

Тут все зависит от "лица" торговой точки. Если это лицо - то вопросов и не должно быть. А если это морда, или того хуже, звериный оскал - мозг вынесут по самое не хочу. Даже в торговой зоне, до оплате на кассе.
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§ 112
Re: Агрессивные охранники магазинов отбирают телефоны у...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12564
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.06.18 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:

Тут все зависит от "лица" торговой точки. Если это лицо - то вопросов и не должно быть. А если это морда, или того хуже, звериный оскал

Ну например ты сам виноват, руки трясутся..
По идее же магазин не виноват..
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