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§ NG.kz
Пассажирка скутера выпала из сиденья и скончалась в результате ДТП в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32782
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.06.18 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Авария произошла в 16.16 под мостом на пр. Абая. Житель Костаная 1985 г. р. управлял скутером и не справился с управлением, наехав на бордюр. Вместе с ним была пассажирка - женщина 1988 г.р.
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§ лимон
Re: Пассажирка скутера выпала из сиденья и скончалась в...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 697
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 04.06.18 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
подавляющее большинство двухколесных не дисциплинировано, чувство безнаказанности побуждает их всячески нарушать ПДД - без шлемов, без номеров, несовершеннолетние на дорогах ...
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§ АбраКадабра
Re: Пассажирка скутера выпала из сиденья и скончалась в...
АбраКадабра


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 04.06.18 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
чувство безнаказанности побуждает их всячески нарушать ПДД - без шлемов, без номеров, несовершеннолетние на дорогах ...

Полностью с вами согласен.
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