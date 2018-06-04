Цитата: Мишаня:

Даже если и так, что с этого - бросать все и строить дороги что-ли? А когда заниматься ономастикой и цифровизацией? Неет, это - я считаю, заказная статья недругов страны! Не сбить с пути!

все четко и по делу. Слово в слово.