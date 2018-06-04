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§ NG.kz
Чемпионат области по боевому самбо прошел в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32781
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.06.18 - 09:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В турнире, который прошел 3 июня в спортзале Академии МВД РК, приняли участие спортсмены 1998-1999 г. р., а также 1998 г. р. и старше. Это отборочные соревнования на чемпионат РК, который пройдёт в октябре в Темиртау.
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§ Медный
Re: Чемпионат области по боевому самбо прошел в Костанае
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2353
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 04.06.18 - 09:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

может кому будет интересно
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