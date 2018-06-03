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§ NG.kz
Балиева разъяснила предложение о запрете оставлять детей без присмотра
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32779
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.06.18 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане пояснила, что статистика по детской смертности пугает, а ее причины пугают еще больше. Каждый третий случай происходит из-за родительской халатности, и это, по ее мнению, нельзя оставлять без внимания.
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§ yudjin
Re: Балиева разъяснила предложение о запрете оставлять детей без...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5337
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 03.06.18 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Да все детство было на улице. А сколько всяких историй было..

нравится монолог Соловьёва... Как мы выжили?

Если вы были ребенком в 60-е, 70-е или 80-е, оглядываясь назад, трудно поверить, что нам удалось дожить до сегодняшнего дня:..

В детстве мы ездили на машинах без ремней и подушек безопасности. Поездка на телеге, запряженной лошадью, в теплый летний день была несказанным удовольствием.

Наши кроватки были раскрашены яркими красками с высоким содержанием свинца. Не было секретных крышек на пузырьках с лекарствами, двери часто не запирались, а шкафы не запирались никогда.

Мы пили воду из колонки на углу, а не из пластиковых бутылок. Никому не могло придти в голову кататься на велике в шлеме. Ужас.

Мы уходили из дома утром и играли весь день, возвращаясь тогда, когда зажигались уличные фонари, там, где они были. Целый день никто не мог узнать, где мы. Мобильных телефонов не было!

Трудно представить. Мы резали руки и ноги, ломали кости и выбивали зубы, и никто ни на кого не подавал в суд. Бывало всякое. Виноваты были только мы и никто другой. Помните? Мы дрались до крови и ходили в синяках, привыкая не обращать на это внимания.

Мы ели пирожные, мороженое, пили лимонад, но никто от этого не толстел, потому что мы все время носились и играли. Из одной бутылки пили несколько человек, и никто от этого не умер.

У нас не было игровых приставок, компьютеров, 165 каналов спутникового телевидения, компакт дисков, сотовых телефонов, интернета, мы неслись смотреть мультфильм всей толпой в ближайший дом, ведь видиков тоже не было!

Зато у нас были друзья. Мы выходили из дома и находили их. Мы катались на великах, пускали спички по весенним ручьям, сидели на лавочке, на заборе или в школьном дворе и болтали о чем хотели.

Когда нам был кто-то нужен, мы стучались в дверь, звонили в звонок или просто заходили и виделись с ними. Помните? Без спросу! Сами! Одни в этом жестоком и опасном мире! Без охраны, как мы вообще выжили?

Мы придумывали игры с палками и консервными банками, мы воровали яблоки в садах и ели вишни с косточками, и косточки не прорастали у нас в животе. Каждый хоть раз записался на футбол, хоккей или волейбол, но не все попали в команду. Те кто не попали, научились справляться с разочарованием.

Некоторые ученики не были так сообразительны, как остальные, поэтому они оставались на второй год. Контрольные и экзамены не подразделялись на 10 уровней, и оценки включали 5 баллов теоретически, и 3 балла на самом деле.

На переменах мы обливали друг друга водой из старых многоразовых шприцов!

Наши поступки были нашими собственными. Мы были готовы к последствиям. Прятаться было не за кого. Понятия о том, что можно откупиться от ментов или откосить от армии, практически не
существовало. Родители тех лет обычно принимали сторону закона, можете себе представить!?

Это поколение породило огромное количество людей, которые могут рисковать, решать проблемы и создавать нечто, чего до этого не было, просто не существовало. У нас была свобода выбора, право на риск и неудачу, ответственность, и мы как-то просто научились пользоваться всем этим.

Если вы один из этого поколения, я вас поздравляю. Нам повезло, что наше детство и юность закончились до того, как правительство не купило у молодежи свободу взамен за ролики, мобилы, фабрику звезд и классные сухарики… С их общего согласия…Для их же собственного блага…
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§ 112
Re: Балиева разъяснила предложение о запрете оставлять детей без...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12560
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.06.18 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Поездка на телеге, запряженной лошадью, в

Это так, но полегло много нормальных пасанов и в наше время..
На сенокосе у нас троих положило, перемолотило, задавило..
По 14 лет..
Да и так сколько гибло их..
Кто не погиб, тот спился, повезло тем, кто ушел в Германию и Израиль..
Остальные..
Хех..
Остальные тут сидят по форумам..
Если они такие счастливые были тогда, то почему сегодня такие несчастные?
Просто нам ближе наше детство, но все там было ровно так же..
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§ 112
Re: Балиева разъяснила предложение о запрете оставлять детей без...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12560
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.06.18 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слова какого то Мурата госпоже Балиевой..

- Предлагаю упразднить в Казахстане институт детского омбудсмена, как совершенно бесполезный и бессмысленный государственный орган.
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