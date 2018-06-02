Vital Re: Агрессивные охранники магазинов отбирают телефоны у... #6





(Пользователи) Сообщений: 5614

Регистрация: 09.02.12 (Пользователи) Отправлено: - 14:21 Давно замечено что нг часто хочет очернить охраников тц. Видимо обидели они в свое время кого то из сотрудников редакции.

Из моей жизни: постоянно пользуюсь тц. Часто в других городах, на дух и всем телом ненавижу всякие базары. НЕ РАЗУ мне не кто не запрещал фотать. Не разу мне не один охраник карманы не выворачивал. А посещал в разном состояние, в грязной и чистой одежде, пьянинький( такое тоже было) и трезвый. Утром и ночью. А наоборот всегда мило улыбались и всегда помогали на любую просьбу