/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 825 из 825«1...823824825
Куратор темы: drakon
§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5614
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.06.18 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я думал что базилик сининький
Профайл

§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 149
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.06.18 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Овечник и Кузнецов. близки.
В Москву привезут. Как Малкин.
В Гамбурге в аэропорту короткое замыкание. света нет.
помню был там. прилетел. в автобусе сто марок, или долларов даю.
было еще два казаха. тоже по сто долларов.
честно, не помню уже, как было дальше.
1996 год был.
Профайл

§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 149
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.06.18 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аршавина не взяли. в состав.
Я надеялся.
Профайл

§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 149
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.06.18 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Даже Ліллі - не знает мою травку,
ілі пост с травкой - не відела?...


ты это, клавиатуру смени.
это уже не смешно.
Профайл

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13931
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.06.18 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Базилик.

Опыт повара-профессіонала...
:lol:
Профайл

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13931
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.06.18 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
это уже не смешно.

Мне тоже - не смешно.
Не - меняется... :lol:
Профайл

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13931
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.06.18 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Я надеялся.

В какой состав?
Казахстан едет на ЧМ?... :oops:
Профайл

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13931
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.06.18 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
А я думал что базилик сининький


Не. Зелёненький - он.У Лилли,на кухне-
нет,чтоли?... :lol: :oops:
Профайл

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13931
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.06.18 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
сто марок, или долларов даю.

Алекс,сдачу вам дали? Если - нет,
автобусник вас до сих пор-помнит... :lol:
С блргодарностью... :oops:
Профайл

§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3651
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 03.06.18 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это шо за буржуйские замашки,базилик в горшочке покупать :lol:
Пакетик семян,грунт,горшок и через месяц урожай стрегите.Смотрю ГДРовцы совсем обленились :-P
Профайл

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13931
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.06.18 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
базилик в горшочке покупать :lol:

В следующую субботу куплю Майоран... :-P
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 825 из 825«1...823824825
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 7, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 7
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Быстрее не бывает
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 149
Пользователей: 1
Всего: 150

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх