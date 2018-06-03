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§ NG.kz
Балиева разъяснила предложение о запрете оставлять детей без присмотра
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 32779
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.06.18 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане пояснила, что статистика по детской смертности пугает, а ее причины пугают еще больше. Каждый третий случай происходит из-за родительской халатности, и это, по ее мнению, нельзя оставлять без внимания.
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§ Vital
Re: Балиева разъяснила предложение о запрете оставлять детей без...
Vital


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Сообщений: 5614
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.06.18 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я уже знаю какой завтра закон примут для таких вот родителей. Штраф.
А вот что б зарплату маме- одиночке- продавцу поднять с 50 000 до средней по стране 160 000 это увы не реально.
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§ таноми52
Re: Балиева разъяснила предложение о запрете оставлять детей без...
таноми52


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Сообщений: 25
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 03.06.18 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А не достаточно ст. 127 ч.1 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях - невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей? Или на каждое "невыполнение" надо придумать отдельный Закон?
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§ Menden1968
Re: Балиева разъяснила предложение о запрете оставлять детей без...
Menden1968


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Сообщений: 3
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.06.18 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Напомним, ранее Загипа Балиева предлагала запретить казахстанцам оставлять детей до 12 лет без присмотра.

Может всёже напомнить Загипе Балиевой сколько дет.садов работает и сколько ещё нуждающихся в этом учереждении,чтобы родители не осиовляли своих чад без присмотра и соответственно чтобы эти детские учереждения не били по бюджету семьи или одинокая мама могла баз проблем получить место в саду.
Мы думаем как создать условия для таких детей, чьи матери в трудном положении. Разрабатываем ряд мер, такие как стимулирование работодателей на создание детских садов по месту работы матери.

А что вам раньше мешало думать? Демография не один год повышается ,а вы только начинаете разрабатывать меры ......возникает вопрос ....Чем вы там занимаетесь?
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§ 112
Re: Балиева разъяснила предложение о запрете оставлять детей без...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12557
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.06.18 - 19:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сгорело двое детей вроде на Баймагамбетова раннее?
Тоже помню как с сестренкой остались дома, патрон у настольной лампы выкрутил и начал что то химичить..
Как не обдолбануло то, не знаю..
Но проводка замкнула..
Сидели ревели дома в темноте..
Не знаю, лет 7 было наверно..
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§ 112
Re: Балиева разъяснила предложение о запрете оставлять детей без...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12557
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.06.18 - 19:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Потом сжег заборы и чуть пламя не перекинулось на постройки на Уской..
Веселое было времечко..
Хорошо дом на 3 семьи, заметили..
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§ Vital
Re: Балиева разъяснила предложение о запрете оставлять детей без...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5614
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.06.18 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Да все детство было на улице. А сколько всяких историй было..как вспомню и как же я живой тогда остался. Аж мурашки по коже. Компов то не было. Да все походу выросли на улице
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§ 112
Re: Балиева разъяснила предложение о запрете оставлять детей без...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12557
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.06.18 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А так в основном меня на работу таскали, был маленьким водятелом поезда, который рельсы укладывает, помню газулька ручная слева была..
Так и газовал по Аман Карагаям и еще куда то, тогда стройки шли постоянные..
Отец с уровнем, мать со штопалкой типа лопаты, только деревянная с железным наконечником, они рыхлили между шпалами зачем то серую насыпь..
Да уш..
Только я же не пойму и в садик ходил, а все равно как то и дома оставались и на работы таскали..
Не доверяли мне дом..
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§ 112
Re: Балиева разъяснила предложение о запрете оставлять детей без...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12557
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.06.18 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Да все детство было на улице. А

С одной стороны есть минусы..
Курил как папа Карло с 6ти лет, по 7 сигарет и 14 бычков выкуривали..
А тогда бычки огого, какие огроменные были..
Только успевай подбирать и наслаждаться в сарае..
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§ Vital
Re: Балиева разъяснила предложение о запрете оставлять детей без...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5614
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.06.18 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Цитата:
112:
Да.да.да. Бывает свистну у бати пачку сигарет, как щас помню ту-144 и пойду с друзьями в сарай. Пока все пачку не выкурим не успакоемся. Прада плюс есть! Видимо так накурился в детсве ворованых сигарет , что с самого того времени больше и не курю. :lol:
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§ Добринцофф
Re: Балиева разъяснила предложение о запрете оставлять детей без...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6065
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 03.06.18 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Разрабатываем ряд мер, такие как стимулирование работодателей на создание детских садов по месту работы матери.

Что она несёт ?Женщина по моему вообще далека от реальной жизни.
Какой детский сад по месту работы?
Это ,что пришла ко мне на работу продавец и такая между делом покупателей отпускает и тут же рядом с прилавком у неё манеж стоит с дитём ,так что ли?
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§ 112
Re: Балиева разъяснила предложение о запрете оставлять детей без...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12557
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.06.18 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
что пришла ко мне на работу продавец и такая между делом покупателей отпускает и тут же рядом с прилавком у неё манеж стоит с дитём ,так что ли?

До того ты ее уволишь..
Они доиграются в слова..
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§ Vital
Re: Балиева разъяснила предложение о запрете оставлять детей без...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5614
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.06.18 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Наверно она имела ввиду крупные компании. В частных случаях это конечно не реально. А так она уже не первая открыто подрывает официальную статистику по стране, говоря о том что у нас в богатой стране мать одиночка зарабатывает 50 000 тенге и осталась без помощи государство
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§ Dron
Re: Балиева разъяснила предложение о запрете оставлять детей без...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 444
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 03.06.18 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Только я же не пойму и в садик ходил, а все равно как то и дома оставались и на работы таскали..
Не доверяли мне дом..

Наверное опасались что ты сдашь его? :lol:
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§ Dron
Re: Балиева разъяснила предложение о запрете оставлять детей без...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 444
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 03.06.18 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Наверно она имела ввиду крупные компании

Так у нас в городе таких пару штук всего. В бизнес центрах наверное тоже начнут сооружать такие дет.сады.

[Исправлено: Dron, 03.06.2018 - 20:54]
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