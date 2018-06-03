Menden1968 Re: Балиева разъяснила предложение о запрете оставлять детей без... #3





(Пользователи) Сообщений: 3

Регистрация: 24.05.18 (Пользователи) Отправлено: - 17:04 Напомним, ранее Загипа Балиева предлагала запретить казахстанцам оставлять детей до 12 лет без присмотра.



Может всёже напомнить Загипе Балиевой сколько дет.садов работает и сколько ещё нуждающихся в этом учереждении,чтобы родители не осиовляли своих чад без присмотра и соответственно чтобы эти детские учереждения не били по бюджету семьи или одинокая мама могла баз проблем получить место в саду.

Мы думаем как создать условия для таких детей, чьи матери в трудном положении. Разрабатываем ряд мер, такие как стимулирование работодателей на создание детских садов по месту работы матери.



А что вам раньше мешало думать? Демография не один год повышается ,а вы только начинаете разрабатывать меры ......возникает вопрос ....Чем вы там занимаетесь?