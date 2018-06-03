alex_60 Re: Моя Деревенька и её окрестности. #12362





(Полноправные пользователи) Сообщений: 149

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:22 Овечник и Кузнецов. близки.

В Москву привезут. Как Малкин.

В Гамбурге в аэропорту короткое замыкание. света нет.

помню был там. прилетел. в автобусе сто марок, или долларов даю.

было еще два казаха. тоже по сто долларов.

честно, не помню уже, как было дальше.

1996 год был.