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≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5614
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.06.18 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

вот такіе?
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 149
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.06.18 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ну и анекдот дня.
По случаю приезда Порошенко в одну из восточных областей Украины был устроен орудийный салют. После второго залпа старушка спрашивает милиционера, почему стреляют.
— Порошенко приехал, — отвечает тот.
— Не могли, что ли, попасть с первого разу?


давно так не смеялся.
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13928
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.06.18 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Был пріказ нормальным пацанам пока не даваті пп.


Меня завтра др 16 часов по вашему времені-
не будет. А вы вдруг поговоріть - захочете... :lol: :oops: :-o
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13928
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.06.18 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
вот такіе?

Віталя,ей бы рост немного - убрать.
А остальное можно - оставіть...
Эххх КОстанайкі... :lol: :oops: :kiss:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13928
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.06.18 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот трава,кто знает,что это?

Всего то 2-3 лісточка в день надо-
с'едать.Помогает - хорошо... :lol:
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§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5614
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.06.18 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Это один из видов конапли: индико. Широко распространенна в гдр. Как правило растет в домашних условиях. Любимое место на кухни у воды, так как требуется тропический климат. В день достаточно скрутить два- три листочка в папироску.
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4635
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.06.18 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital: вот такие?

Лиля что ли поправилась?))))))
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4635
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.06.18 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Цитата:
Vital:

Так и до листьев коки не далеко.
Говорят в дойчлянде разрешили ее выращивать в лекарственных целях.
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13928
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.06.18 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
разрешили ее выращивать

Я же говорю - помогает... :lol:
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§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3650
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 03.06.18 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Лиля что ли поправилась?

Тьфу-тьфу,такой курдюк я не наем :lol:
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4635
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.06.18 - 19:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Было бы желание.
Есть же живой пример, профессионала.)))
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13928
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.06.18 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
курдюк я не наем :lol:

Ліллі,что бы ты понімала - в женскіх прелестях?... :oops:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13928
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.06.18 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даже Ліллі - не знает мою травку,
ілі пост с травкой - не відела?...
:lol: ;-)
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§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3650
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 03.06.18 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Базилик.
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§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3650
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 03.06.18 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Есть же живой пример, профессионала.))

Без комментариев!
А то опять хныкать начнёт
:lol:
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