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≡ "Золотой" паралимпиец РК Александр Колядин почти полгода не получает выплаты		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Золотой" паралимпиец РК Александр Колядин почти полгода не получает выплаты
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32778
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.06.18 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По словам Александра Колядина, за победу на Паралимпиаде от акима Костанайской области он получил миллион тенге, но они уже потрачены. Несколько месяцев он живет на средства, которые ему перечисляют из ДШНК и СР - Дирекции штатных национальных команд и спортивного резерва.
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§ Vital
Re: "Золотой" паралимпиец РК Александр Колядин почти...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5612
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.06.18 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

А кому щас легко? Все варятся в своем соку, вы тоже. Я уверен что б заработать лишнию копейки вам приходится иногда ночью не спать. Я тоже, у меня сдельная зарплата. Спортсмены не исключение. Наш герой тоже, молодец все его труды принесли наконец плоды. Даже я человек далек от бюджетных денег и то понимаю что не кто перед олимпиадой не готовил чемодан с 250 000 баксами. Что б ему сразу их отдать. Скорей всего есть процедура которая занимает время. Ему уже дали лям, авто. И все что нужно это подождать заветный приз. Че нервничать раньше времени. Я уверен на 100% что государство его не кинет. Слишком будет позорно на весь мир.
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* 112
Re: "Золотой" паралимпиец РК Александр Колядин почти...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12554
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.06.18 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не знаю, раз наше богатейшее государство пообещало, нужно выполнять..
Хоть миллион, хоть 100 миллионов..
Если ты впредь не хочешь позориться на мировой арене, отдай то что обещало здесь и сейчас..
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