Vital Re: "Золотой" паралимпиец РК Александр Колядин почти... #15





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Регистрация: 09.02.12 (Пользователи) Отправлено: - 13:36 Цитата: Алиса:



А кому щас легко? Все варятся в своем соку, вы тоже. Я уверен что б заработать лишнию копейки вам приходится иногда ночью не спать. Я тоже, у меня сдельная зарплата. Спортсмены не исключение. Наш герой тоже, молодец все его труды принесли наконец плоды. Даже я человек далек от бюджетных денег и то понимаю что не кто перед олимпиадой не готовил чемодан с 250 000 баксами. Что б ему сразу их отдать. Скорей всего есть процедура которая занимает время. Ему уже дали лям, авто. И все что нужно это подождать заветный приз. Че нервничать раньше времени. Я уверен на 100% что государство его не кинет. Слишком будет позорно на весь мир.