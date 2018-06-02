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§ NG.kz
Трое мужчин подозреваются в растлении мальчика в Лисаковске
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32777
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.06.18 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сотрудники УВД Лисаковска 28 мая задержали троих мужчин, которых обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 17-летнего студента колледжа. Об этом "НГ" сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области.
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§ Обликоморале
Re: Трое мужчин подозреваются в растлении мальчика в Лисаковске
Обликоморале


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Сообщений: 4627
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.06.18 - 07:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Поздно пить боржоми и пытаться оправдаться.
Спалился по полной.
Уже не в первый раз.
Защитник насильников и геев.
Не удивлюсь, если в один прекрасный момент ...... в общем все уже поняли. :lol:
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§ 112
Re: Трое мужчин подозреваются в растлении мальчика в Лисаковске
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12542
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.06.18 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Поздно пить боржоми и пытаться оправдаться.
Спалился по полной.

С чего ты решил что я оправдываюсь?
Меня понимаешь, твои личные проблемы интересуют меньше всего..
То есть никак и можешь успокоиться..
Смотрю ты с раннего утра уже начал гоняться за мной.
Пиши согласно теме статьи, тогда и поговорим.
Нет, так давай до свидания..
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§ Йцукен
Re: Трое мужчин подозреваются в растлении мальчика в Лисаковске
Йцукен


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Сообщений: 2
Регистрация: 25.05.18
Отправлено: 03.06.18 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там не говориться сколько насильников было, может быть они хотели простотбабла снять. А один из них особо ретивый решил еще и свою натуру выпустить как бы смеха ради. Это бы объясняло почему они тройничок не замутили.))))
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§ Обликоморале
Re: Трое мужчин подозреваются в растлении мальчика в Лисаковске
Обликоморале


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Сообщений: 4627
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.06.18 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

У меня в отличии от тебя проблем нет.
Есть задачи, решаемые.
Не стоит с больной головы на здоровую перекладывать.
Что писать и как, не тебе постящему тут во всех ветках бред, мне указывать.
И завязывай нервничать, коль твою сущность вычеслили и не раз. :lol:
Ну гонки, везде и за всеми, твой приоритет.
Не путайся , оправдываясь нелепо.
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§ Menden1968
Re: Трое мужчин подозреваются в растлении мальчика в Лисаковске
Menden1968


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Сообщений: 3
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.06.18 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
, которых обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении....

Не зря говорят старость не в радость,крышу контретно сносит.Внимательно читаем совершины насильственные действия.Тогда что получается если двое заломили руки и третий совершил насильственные действие без его желания можно считать его секс меньшиством а не износилованым.Как называешь тогда ты людей которые совершают эти действия с обоюдным согласием?
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§ Vital
Re: Трое мужчин подозреваются в растлении мальчика в Лисаковске
Vital


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Сообщений: 5608
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.06.18 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Йцукен:

Помнится раньше собрались три мужика и сообразили как говорится на троих, пузырек. Потом как правило тянет на женщин и давай мутить баньку,сауну ит.д. А щас вон оно как. Собрались три гея и давай искать жертву. :lol:
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§ Menden1968
Re: Трое мужчин подозреваются в растлении мальчика в Лисаковске
Menden1968


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Сообщений: 3
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.06.18 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик ты слышишь или нет трое мужчин ...мужчин обвиняют в растлении мальчика.Он им не ровесник ....тут и идиоту понятно износилование статья.....говорю у тебя крышу порой сносит ,здесь говорится об износиловании ты про геев...
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