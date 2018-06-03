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§ NG.kz
Балиева разъяснила предложение о запрете оставлять детей без присмотра
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 32777
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.06.18 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане пояснила, что статистика по детской смертности пугает, а ее причины пугают еще больше. Каждый третий случай происходит из-за родительской халатности, и это, по ее мнению, нельзя оставлять без внимания.
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§ Vital
Re: Балиева разъяснила предложение о запрете оставлять детей без...
Vital


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Сообщений: 5608
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.06.18 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я уже знаю какой завтра закон примут для таких вот родителей. Штраф.
А вот что б зарплату маме- одиночке- продавцу поднять с 50 000 до средней по стране 160 000 это увы не реально.
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§ таноми52
Re: Балиева разъяснила предложение о запрете оставлять детей без...
таноми52


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Сообщений: 25
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 03.06.18 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А не достаточно ст. 127 ч.1 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях - невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей? Или на каждое "невыполнение" надо придумать отдельный Закон?
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§ Menden1968
Re: Балиева разъяснила предложение о запрете оставлять детей без...
Menden1968


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Сообщений: 3
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.06.18 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Напомним, ранее Загипа Балиева предлагала запретить казахстанцам оставлять детей до 12 лет без присмотра.

Может всёже напомнить Загипе Балиевой сколько дет.садов работает и сколько ещё нуждающихся в этом учереждении,чтобы родители не осиовляли своих чад без присмотра и соответственно чтобы эти детские учереждения не били по бюджету семьи или одинокая мама могла баз проблем получить место в саду.
Мы думаем как создать условия для таких детей, чьи матери в трудном положении. Разрабатываем ряд мер, такие как стимулирование работодателей на создание детских садов по месту работы матери.

А что вам раньше мешало думать? Демография не один год повышается ,а вы только начинаете разрабатывать меры ......возникает вопрос ....Чем вы там занимаетесь?
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