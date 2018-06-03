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Куратор темы: drakon
§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5608
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.06.18 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

вот такіе?
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 146
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.06.18 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ну и анекдот дня.
По случаю приезда Порошенко в одну из восточных областей Украины был устроен орудийный салют. После второго залпа старушка спрашивает милиционера, почему стреляют.
— Порошенко приехал, — отвечает тот.
— Не могли, что ли, попасть с первого разу?


давно так не смеялся.
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13922
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.06.18 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Был пріказ нормальным пацанам пока не даваті пп.


Меня завтра др 16 часов по вашему времені-
не будет. А вы вдруг поговоріть - захочете... :lol: :oops: :-o
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13922
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.06.18 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
вот такіе?

Віталя,ей бы рост немного - убрать.
А остальное можно - оставіть...
Эххх КОстанайкі... :lol: :oops: :kiss:
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13922
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.06.18 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот трава,кто знает,что это?

Всего то 2-3 лісточка в день надо-
с'едать.Помогает - хорошо... :lol:
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§ Vital
Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5608
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.06.18 - 17:35
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