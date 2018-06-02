Обликоморале Re: Трое мужчин подозреваются в растлении мальчика в Лисаковске #18





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Регистрация: 29.08.12 (Пользователи) Отправлено: - 10:32 Цитата: 112:



У меня в отличии от тебя проблем нет.

Есть задачи, решаемые.

Не стоит с больной головы на здоровую перекладывать.

Что писать и как, не тебе постящему тут во всех ветках бред, мне указывать.

И завязывай нервничать, коль твою сущность вычеслили и не раз.

Ну гонки, везде и за всеми, твой приоритет.

Не путайся , оправдываясь нелепо.