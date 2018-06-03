Цитата: Обликоморале:

Ну и анекдот дня.

По случаю приезда Порошенко в одну из восточных областей Украины был устроен орудийный салют. После второго залпа старушка спрашивает милиционера, почему стреляют.

— Порошенко приехал, — отвечает тот.

— Не могли, что ли, попасть с первого разу?



давно так не смеялся.