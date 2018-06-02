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§ NG.kz
ИВАНОВ: Функция лжи
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32777
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.06.18 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В далеком советском прошлом родители и учителя твердили нам, что обманывать нехорошо. Законы пионеров и октябрят гласили, что они честные, правдивые ребята, а через эти организации проходили абсолютно все.
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§ 112
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12542
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.06.18 - 09:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Вторая Мировая война, тем временем, идёт уже 608 дней.

А все это, все случилось из за этой маленькой Лжи своему советскому народу..
Столько бесполезных смертей..
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§ 112
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12542
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.06.18 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
только один заметил, что у 112-го фраза " 27 миллионов крестьян" в

Хм..
А что, есть разница, когда говорят о погибших или еще о чем то?
Хех..
5 шариков катятся по дороге или Шарики катятся..
Что это меняет?
Очень интересно послушать, как это меняет количество..
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§ Медный
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2351
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 03.06.18 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

расшифрую.
Германия вела войну в Европе, СССР не участвовала в ней, на стороне Германии.
Россия воюет в Сирии, Казахстан не участвует в войне в Сирии,
Но СССР это Мордр, а Казахстант - страна эльфов :lol:
«Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку»? может так дойдёт, хотя ты давно всё понял :oops:
Если пойти дальше и разобрать твой дешёвый наброс, то можно припомнить как СССР уже помогало бороться с фашизмом в Испании.
так о чём там статья Иванова? о лжи? Кайрат, ты теряешь лицо
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§ Медный
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2351
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 03.06.18 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Kairat stayer:
Вторая Мировая война, тем временем, идёт уже 608 дней.

А все это, все случилось из за этой маленькой Лжи своему советскому народу..


ты раскрой мысль развивай, а не просто тупо набрасывай
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§ 112
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12542
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.06.18 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:

ты раскрой мысль развивай, а не просто тупо набрасывай

Что тебе развивать?
И набросил статью о Лжи Иванов, к нему и претензии..
Я лишь обрабатываю тему..
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§ Медный
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2351
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 03.06.18 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
А все это, все случилось из за этой маленькой Лжи своему советскому народу..

Ты не пыли. Давай, структурировано излагай мысль по поводу "Лжи своему советскому народу"
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§ 112
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12542
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.06.18 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Давай, структурировано излагай мысль по поводу "Лжи своему советскому народу

Излагать можно.
Но претензии с какими то набрасываниями так, как будто я набросил тему, оставь другим специально для этого обученным людям, пишущим статьи..
Тебе что непонятно?
Что Сталин, усыпил бдительность Советского народа, хлопая в ладоши там на параде - Война не будет?
Что он лгал это всему генералитету и тот лгал народу, что Гитлер наш товарищ и брат и не посмеет?
Во что это Усыпление, смертельное усыпление для 27ми миллионов советских людей в результате обернулось?
Тогда как могли еще там, еще в 41м уничтожить его в зародыше на своих же границах, отделавшись минимальными потерями, ведь мы страна , которая оборонялась.
Три и один. 3 и 1..
И это не просто цифры, эти цифры примерно расчитаны умными людьми..
6 против 27ми..
Тогда как должно всего лишь 2..
То есть 25 миллионов советских людей были уничтожены путем простого обмана высшего руководства страны..
Профайл

§ Медный
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2351
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 03.06.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Что Сталин, усыпил бдительность Советского народа, хлопая в ладоши там на параде - Война не будет?
Что он лгал это всему генералитету и тот лгал народу, что Гитлер наш товарищ и брат и не посмеет?

1. Мне надо по 100-му разу твои домыслы развенчивать? Ведь в итоге ты не сделаешь никаких выводов для себя, не изменишь свою линию. Ты живёшь в каком то параллельном мире
2. Кто и кому лгал? Что ты называешь ложью? Президент наш тоже хлопает на парадах, жмёт руки другим руководителям. Он лжец, надо думать по твоей логике. К чему твой дешёвый наброс?
3.Ты напиши свою статью, мы тебя покритикуем, обвиним тебя в набросе по средствам статьи.
Ты тут постоянно говоришь о своём профессионализме, но я не заметил, чтобы кроме тебя его кто-то замечал... Будь профессионалом, напиши статью и опубликуй в "НГ" покажи насколько ты владеешь логикой повествования
Цитата:
112:
Три и один. 3 и 1..

6 против 27ми..

ну как бы ты не фэйкомётствовал. Ложь твоя и непонимание фактов выдаёт в тебе плохо разбирающегося в фактах и цифрах человека.
3 к 1, надо думать это ты поддерживаешь "усреднённое значение потерь нападающих и обороняющихся".
1 СССР сначала защищался, потом "нападал".
2 Ты же конечно не отличаешь военные потери и потери мирного населения (как не отличаешь потерю 27 миллионов и потерю 27 миллионов крестьян)

А ложь твоя, это дешёвая манипуляция, якобы фактами
Приведу тебе пример фэйка и недалёкой мысли, для граждан плохо разбирающихся даже в азах военного дела

Потери СССР и др
Сразу тебе простой пример, конечно же я утрирую "у нас в каждой семье по две машины, смотрите какое благосостояние!"
возьмём цену этих авто и год выпуска, и окажется что до 70% (по моим скромным ощущениям) вокруг ездят на авто старше 10 лет, т.е. на автохламе.
и я совсем не далёк от статистических данных озвученных МВД РК

Прекращай пургу нести, коль в голове есть ещё немного мозга
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§ Kairat stayer
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 23
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 03.06.18 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
расшифрую.
Германия вела войну в Европе, СССР не участвовала в ней, на стороне Германии.
Россия воюет в Сирии, Казахстан не участвует в войне в Сирии,
Но СССР это Мордр, а Казахстант - страна эльфов
«Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку»? может так дойдёт, хотя ты давно всё понял


Малой, не надо расшифровывать, речь шла за парады, затем, в частности который прошел 1 мая 1941 года, там участвовали нацисты и мировая война шла с 1939 года, всё правильно. Суть в том, что Сталин не верил, что немцы нападут. Хотя дипломаты, агенты, разведчики, перебежчики, командиры войсковых частей дислоцировавшийся возле границы с Европой докладывали, что нападут, некоторые указывали дату и время. Своё время не буду тратить, тебе знатоки художественных фильмов и книг на форуме более доступно могут разъяснит сложившуюся в то время ситуацию, их тут достаточно.

По Сирии я не зря Израиль упомянул, там в Сирии идёт тысячелетняя религиозная война между суннитами и шиитами, туда не надо никому встревать. Со временем всех по местам расставят, подождём. Следует отметить, что на стороне Б. Асада шииты иранцы участвуют и их более 80% в правительственной армии. При этом Израиль и Иран неприменимые противники, первые будут всеми силами стараться не допустить на территории Сирии второй страны как Иран, ну и американцы Б. Асада не поддерживают.
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§ 112
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12542
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.06.18 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Президент наш тож

Во первых..
Не нужно из за личной слабости упоминать постоянно нашего президента во все свои предложения...
Понимаю, лучшая защита, наш президент и ты этим какой раз уже доказываешь свою несостоятельность.
Во вторых..
СССР нападал..
Ты в своем уме?
Он догонял, бил в спину уже убегавшему противнику, армия которого расчитывала только на нападение.
И в третьих нужно было готовиться к войне, а не расстреливать весь офицерский состав специально перед ней..
И не нужно мне говорить о потерях мирного населения.
Если были готовы, останови немцев еще там на подступах, никаких жертв среди мирного населения в таком количестве не было б..
И в десятых, ты опять Уперся не в те факты.
Дискутируя на историческую тему, мы нарушаем подписанное Соглашение.
Я говорю по теме и только и в этом мой профессионализм.
Тема о Лжи, маленькой либо большой, но обо Лжи.
И не нужно забрасывать меня какими то историческими данными, ибо тебя в госархивах Германии и России не было.
Ибо ты так же пользуешься небольшой маленькой ложью, чтобы зачем?
Действительно, создай тему о параде нацистов в Советском Союзе, там и поговорим, не нарушая Соглашения..
Которое и ты и я подписывали зачем то?
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§ Обликоморале
Re: ИВАНОВ: Функция лжи
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4627
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.06.18 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer: американцы Б. Асада не поддерживают
Ну так они и Израилю отказали в помощи, если произойдет у них военное столкновение с Ираном. И может хватит на американцев молится. Вторых Германий, Японий с их помощью больще не будет. Куда бы они не приходили в последнее время со своей помощью и дерьмократией, начинается разруха и хаос. За примерами далеко ходить не надо. Без семи пядей во лбу это видно наглядно. Как говорит сейчас Трамп - ничего личного, это бизнес.По тому же израильско-палестинскому конфликту, за свою резолюцию, только одни они и проголосовали. Союзнички по Нато устранились
. ПС: А во время 2-ой мировой, американцы до определенного момента, спонсировали нацистов. Уже говорили тут об этом. Бизнес, ничего личного. А ты о каких то парадах. Мелко плаваешь.
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§ Kairat stayer
ИВАНОВ: Функция лжи
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 23
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 03.06.18 - 15:09
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* таноми52
ИВАНОВ: Функция лжи
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 24
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 03.06.18 - 15:13
Комментарий проходит проверку.
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* таноми52
ИВАНОВ: Функция лжи
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 24
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 03.06.18 - 15:19
Комментарий проходит проверку.
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