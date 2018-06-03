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Куратор темы: drakon
§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4627
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.06.18 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Нічего проблемного у него - нет

Не было ты хотел сказать.
Теперь ФРС за него взялось.
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13917
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.06.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
На латаницу переходит,

ОМ, Это был секрет,мой - ты выдал... :lol:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13917
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.06.18 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Не было ты хотел сказать.

Кто только не хотел его - "унічтожіть"-
не получается. Я вначале - пережівал.
Ну закон - есть, о заўіте вкладов... :lol: ;-)
Кстаті он - работает... :-P
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13917
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.06.18 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
снимает новых жителей и жарких стран.

Эті Мулаткі - студенткі. Учатся в Люнебурге,
жівут в райцентре - нашем. Ездят на машіне.
Япошке. Маленькой. На коечто у ніх-4размер.
Где моі 45 лет. Я с німі - разговарівал... :lol: :oops: :-o
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§ Vital
Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5604
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.06.18 - 14:27
Комментарий проходит проверку.
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4627
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.06.18 - 14:31
Комментарий проходит проверку.
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4627
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.06.18 - 14:35
Комментарий проходит проверку.
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4627
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.06.18 - 14:37
Комментарий проходит проверку.
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§ Vital
Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5604
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.06.18 - 14:38
Комментарий проходит проверку.
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 145
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.06.18 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
На коечто у ніх-4размер.


как бы нельзя на других языках тут.
и что за размер номер 4.
изделие номер 2 помню.
размер номер 4 не помню.
в интернете сейчас посмотрю.
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 145
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.06.18 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да , это в америке. размер номер 4.

///Размер, Россия Международный стандарт Обхват груди см Обхват талии, см Обхват бедер, см Длина рукава, см Размер, США
44 XS 88 70 92 59 4/////

худенькие.
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