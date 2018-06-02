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Медный:
расшифрую.
Германия вела войну в Европе, СССР не участвовала в ней, на стороне Германии.
Россия воюет в Сирии, Казахстан не участвует в войне в Сирии,
Но СССР это Мордр, а Казахстант - страна эльфов
«Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку»? может так дойдёт, хотя ты давно всё понял
Малой, не надо расшифровывать, речь шла за парады, затем, в частности который прошел 1 мая 1941 года, там участвовали нацисты и мировая война шла с 1939 года, всё правильно. Суть в том, что Сталин не верил, что немцы нападут. Хотя дипломаты, агенты, разведчики, перебежчики, командиры войсковых частей дислоцировавшийся возле границы с Европой докладывали, что нападут, некоторые указывали дату и время. Своё время не буду тратить, тебе знатоки художественных фильмов и книг на форуме более доступно могут разъяснит сложившуюся в то время ситуацию, их тут достаточно.
По Сирии я не зря Израиль упомянул, там в Сирии идёт тысячелетняя религиозная война между суннитами и шиитами, туда не надо никому встревать. Со временем всех по местам расставят, подождём. Следует отметить, что на стороне Б. Асада шииты иранцы участвуют и их более 80% в правительственной армии. При этом Израиль и Иран неприменимые противники, первые будут всеми силами стараться не допустить на территории Сирии второй страны как Иран, ну и американцы Б. Асада не поддерживают.