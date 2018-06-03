drakon Re: Моя Деревенька и её окрестности. #12333





(Полноправные пользователи) Сообщений: 13917

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:52 Цитата: Обликоморале:

Не было ты хотел сказать.

Кто только не хотел его - "унічтожіть"-

не получается. Я вначале - пережівал.

Ну закон - есть, о заўіте вкладов...

Кстаті он - работает...