Цитата: 112:

Что Сталин, усыпил бдительность Советского народа, хлопая в ладоши там на параде - Война не будет?

Что он лгал это всему генералитету и тот лгал народу, что Гитлер наш товарищ и брат и не посмеет?

1. Мне надо по 100-му разу твои домыслы развенчивать? Ведь в итоге ты не сделаешь никаких выводов для себя, не изменишь свою линию. Ты живёшь в каком то параллельном мире

2. Кто и кому лгал? Что ты называешь ложью? Президент наш тоже хлопает на парадах, жмёт руки другим руководителям. Он лжец, надо думать по твоей логике. К чему твой дешёвый наброс?

3.Ты напиши свою статью, мы тебя покритикуем, обвиним тебя в набросе по средствам статьи.

Ты тут постоянно говоришь о своём профессионализме, но я не заметил, чтобы кроме тебя его кто-то замечал... Будь профессионалом, напиши статью и опубликуй в "НГ" покажи насколько ты владеешь логикой повествования

Цитата: 112:

Три и один. 3 и 1..



6 против 27ми..

ну как бы ты не фэйкомётствовал. Ложь твоя и непонимание фактов выдаёт в тебе плохо разбирающегося в фактах и цифрах человека.

3 к 1, надо думать это ты поддерживаешь "усреднённое значение потерь нападающих и обороняющихся".

1 СССР сначала защищался, потом "нападал".

2 Ты же конечно не отличаешь военные потери и потери мирного населения (как не отличаешь потерю 27 миллионов и потерю 27 миллионов крестьян)



А ложь твоя, это дешёвая манипуляция, якобы фактами

Приведу тебе пример фэйка и недалёкой мысли, для граждан плохо разбирающихся даже в азах военного дела



Потери СССР и др

Сразу тебе простой пример, конечно же я утрирую "у нас в каждой семье по две машины, смотрите какое благосостояние!"

возьмём цену этих авто и год выпуска, и окажется что до 70% (по моим скромным ощущениям) вокруг ездят на авто старше 10 лет, т.е. на автохламе.

и я совсем не далёк от статистических данных озвученных МВД РК



Прекращай пургу нести, коль в голове есть ещё немного мозга