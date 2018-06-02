Медный Re: ИВАНОВ: Функция лжи #62





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2349

Регистрация: 21.03.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:44 Цитата: Kairat stayer:



расшифрую.

Германия вела войну в Европе, СССР не участвовала в ней, на стороне Германии.

Россия воюет в Сирии, Казахстан не участвует в войне в Сирии,

Но СССР это Мордр, а Казахстант - страна эльфов

«Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку»? может так дойдёт, хотя ты давно всё понял

Если пойти дальше и разобрать твой дешёвый наброс, то можно припомнить как СССР уже помогало бороться с фашизмом в Испании.

так о чём там статья Иванова? о лжи? Кайрат, ты теряешь лицо