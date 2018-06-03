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* Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2349
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 03.06.18 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Опять сса...ми тряпками гоняете перса?

как с гуся вода, никакого самоуважения :-)
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